Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke, maç öncesi konuştu.

Deneyimli teknik adam, "Yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olsun. Umarım sakatlıksız bir sezon geçer. Yarışın centilmence geçtiği ve hakemin hiç konuşulmadığı bir ortam olur inşallah.

Şu an 10 tane yeni oyuncumuz var ve hepsi gayet iyi oyuncular. Sorunlarımız var mı? Evet, var. Bu 15 günde oynanacak 5 maç bizim için önemli. Tam anlamıyla hazırız diyemiyorum. Birçok sorunumuz var. Buna rağmen, galibiyetle başlamamız gerekiyor. Kasımpaşa ile birkaç şey söylemek gerekirse, gayet hazır ve iyi gözüküyorlar. Birçok takımdan daha hazır durumdalar. Geçen seneden çok daha iyi olmak durumundayız çünkü beklentiler çok yukarıda. Ligin ilk maçlarında kazanmak çok değerli. Bu maçlarda desteğe ihtiyacımız var.

Bu maçtan beklentim iyi futbol değil. İyi futbol oynayacağız demek çok gerçekçi değil benim açımdan. Duygumuzu vermemiz lazım. Beklenti çok yukarıda. Bu beklentiye cevap vermemiz lazım. Ligin ilk maçında kazanmak çok değerli. Desteğe ihtiyacımız var. Bu 5 maçlık periyot, Trabzonsporumuz'un geleceği açısından çok önemli olacak.

SALAH AÇIKLAMASI

Yeni gelen oyuncuların birbiriyle uyumu çok önemli olacak. Dünyanın en iyi futbolcularından birine sahibiz. Bu bizi heyecanlandırıyor. Psikolojik açıdan, öz güven açısından ve Türk futbolunun böyle bir oyuncuyu izlemesi açısından çok önemli. Ama burası Türkiye. Bizim gibi büyük camialarda her maçı kazanmanız gerekiyor. Muhammed Salah'ın fiziksel durumu iyi. Maçın ikinci bölümünde 30 veya 45 dakika süre vermeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.