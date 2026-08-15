Ertuğrul Doğan'dan Trabzonspor taraftarına teşekkür: 25.000 kombineye ulaşıldı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün 25.000 kombineye ulaştığını açıklayarak taraftara teşekkür etti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün 25.000 kombineye ulaştığını açıkladı ve taraftara teşekkür etti. Kulübün resmi hesabından yapılan açıklamada Doğan, "Tam bir hafta önce önümüze yeni bir hedef koymuştuk: 25.000 kombine! Bugün, o hedefe ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Büyük Trabzonspor Taraftarı yine taşın altına elini koymuş, kulübüne olan inancını ve bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Tüm taraftarlarımıza kulübümüz adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Artık yeni hedefin belirleyicisi sizlersiniz. Çünkü biliyoruz ki; Trabzonspor taraftarının olduğu yerde hiçbir hedef son değildir. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından kulübümüze destek veren; bu armayla yaşayan, sevinen, üzülen ve bizimle birlikte yürüyen herkese minnettarım. Şimdi hep birlikte uzun bir yolculuğa hazırlanıyoruz. Bu yolculuktaki en büyük gücümüz yine sizsiniz.

Takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayan Büyük Trabzonspor Taraftarının bu sezon da üzerine düşenin fazlasını yapacağına; hem Türkiye'de hem Avrupa'da tribündeki gücüyle göğsümüzü kabartacağına yürekten inanıyorum. 25.000 kez teşekkürler. Şimdi sıra, bu büyük birlikteliği sahaya taşımakta. Omuz omuza, hep birlikte... Yeni zaferlere." ifadelerini kullandı.