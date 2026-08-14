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Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kafilesi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor'un kamp kafilesi açıklandı. İşte detaylar...

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Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kafilesi açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor'un maç kadro açıklandı.

Bordo-mavili ekibin Mısırlı yıldızı Muhammed Salah kadroda yer aldı.

Sakatlıkları bulunan Ernest Muçi, Tim Jabol Folcarelli ve Arseniy Batagov kadroda yer almadı.

#Trabzonspor #Mısır #Kasımpaşa #Arseniy Batagov #Tim Jabol Folcarelli #Muhammed Salah #Ernest Muçi
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