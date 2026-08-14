Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kafilesi açıklandı!
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor'un kamp kafilesi açıklandı. İşte detaylar...
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da Kasımpaşa'ya konuk olacak Trabzonspor'un maç kadro açıklandı.
Bordo-mavili ekibin Mısırlı yıldızı Muhammed Salah kadroda yer aldı.
Sakatlıkları bulunan Ernest Muçi, Tim Jabol Folcarelli ve Arseniy Batagov kadroda yer almadı.
📝 Kasımpaşa maçı kamp kadromuz pic.twitter.com/hMxXdlLtAn— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 14, 2026