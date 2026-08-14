Darwin Nunez adım adım Trabzonspor'a! Belçikalı gazeteci duyurdu
Kadrosuna bir golcü daha eklemsi yapmak isteyen Trabzonspor'un adı uzun süredir Darwin Nunez ile anılıyor. Ünlü gazeteci Uruguaylı golcünün Türkiye'ye geliş tarihini duyurdu. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Giriş Tarihi:
Hücum hattında Paul Onuachu bir alternatif için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, gündemine Al Hilal'in Uruguaylı golcüsü Darwin Nunez'i almıştı.
Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri bordo-mavili ekibe transfer müjdesini verdi.
Tavolieri'nin haberine göre Trabzonspor, Darwin Nunez'in transferi için kulübü Al Hilal ve oyuncu ile anlaşma sağladı.
Haberde bordo-mavili ekibin 1 yıllık kiralık olarak golcü futbolcuyu kadrosuna katacağı ilan edilirken, yıldız futbolcunun yarın anlaşmayı tamamlamak adına Türkiye'ye geleceği öne sürüldü.
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