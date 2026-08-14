Darwin Nunez adım adım Trabzonspor'a! Belçikalı gazeteci duyurdu

Kadrosuna bir golcü daha eklemsi yapmak isteyen Trabzonspor'un adı uzun süredir Darwin Nunez ile anılıyor. Ünlü gazeteci Uruguaylı golcünün Türkiye'ye geliş tarihini duyurdu. İşte detaylar... (TS spor haberi)