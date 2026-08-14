Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Trabzonspor, milli oyuncu Atakan Karazor'u radarına aldı. Bordo-mavililerin, oyuncunun menajeri ve Stuttgart'la transfer görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi. İşte detaylar...

Defansif orta saha rotasyonunu kuvvetlendirmek isteyen Trabzonspor, rotasını Stuttgart forması giyen Atakan Karazor'a çevirdi. Bordo-mavili yönetimin listesinde öne çıkan isimlerden biri olan 29 yaşındaki futbolcu, Almanya temsilcisinde kaptanlık görevini de üstleniyor. Sabah'ta yer alan habere göre, fizik gücü ve saha içerisindeki liderliğiyle dikkat çeken Karazor, Trabzonspor'un transfer gündemine girdi.

YERLİ STATÜSÜ AVANTAJ SAĞLIYOR

Güncel piyasa değeri yaklaşık 8 milyon Euro olan Atakan Karazor'un Stuttgart ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli oyuncunun yerli statüsünde forma giyebilmesi, Trabzonspor açısından transferi daha da cazip hale getiriyor. Bordo-mavili yönetim, yabancı oyuncu sınırını aşmadan orta saha rotasyonunu güçlendirmek için Stuttgart ve futbolcunun menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor.

GEÇEN SEZON 44 MAÇTA OYNADI

Atakan Karazor, geride kalan sezonda Stuttgart formasıyla 44 karşılaşmada görev yaptı. 29 yaşındaki orta saha bu maçlarda 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.