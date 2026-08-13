Fırtına, 27 yaşındaki golcü oyuncu ve Al Hilal ile transfer konusunda el sıkıştı. Darwin Nunez’in transferinin perşembe günü resmen duyurulması beklenirken, Uruguaylı yıldızın birkaç gün içerisinde Trabzonspor’a katılması öngörülüyor.

Muhammed Salah transferi ile dünyayı sallayan Trabzonspor yönetimi yeni bir dünya yıldızı Darwin Nunez için de mutlu sona ulaştı. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Salah ile Liverpool'da 3.5 sezon birlikte forma giyen ve saha içi uyumlarıyla dikkat çeken müthiş ikili, bordo-mavili formanın altında tekrar buluşmak üzere geri sayıma geçti. Suudi Pro Lig ekibi Al Hilal'in Karim Benzema'yı almasının ardından yabancı kontenjanı nedeniyle liste dışı kalan 27 yaşındaki yıldız için Trabzonspor geçtiğimiz hafta Suudi Arabistan seferine çıkmıştı. Süreci yerinde noktalamak adına Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya ve yetkili heyet, Riyad'a çıkarma yapmıştı. Tarafların dün anlaşma sağladığı dile getirildi. Salah'ın kadroda olması Nunez'in tercihini etkilerken, bu ikili aynı zamanda çok yakın arkadaş.

53 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Al Hilal, tecrübeli forvetin maaşının büyük bir bölümünü karşılayacak. Trabzonspor'un üstleneceği maliyetin 8 milyon euro civarında olması bekleniyor. Onuachu-Nunez ikilisinin, 3 kulvarda 50 maç üzerinden planlama yapılan sezonda gol yükünü sırtlayacağı düşünülüyor. Nunez, geçen sezonun başında Liverpool'dan ayrılarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'e transfer olmuştu. Suudi Arabistan kulübü, 1.85 boyundaki futbolcunun bonservisi için Liverpool'a 53 milyon euro ödedi. Al Hilal ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı futbolcunun market değeri 20 milyon euro. Nunez, sol kanatta da görev yapabiliyor. Bugün açıklanması beklenen dünyaca ünlü forvet birkaç gün içinde gelebilir.

22 MİLYON EURO ALIYOR

Liverpool'dan Al-Hilal'e transfer olurken yıllık 22 milyon euro gibi astronomik bir ücrete imza atan Darwin Nunez'in maaş yükü, bordo-mavilileri sarsmayacak bir formülle çözüldü. Yapılan kiralık anlaşma çerçevesinde Trabzonspor, oyuncuya bir sezon için 8 milyon euro net maaş ödemeyi kabul etti. Geriye kalan 14 milyon euro'luk devasa bölüm ise Al-Hilal tarafından karşılanacak.

ÇIKIŞ YOLU: TRABZONSPOR

Yaşanan bu dramatik değer kaybını telafi etmek ve oyuncunun piyasasını yeniden canlandırmak isteyen Al Hilal, 1.85 boyundaki Uruguaylı yıldızı yurt dışından bir kulübe kiralamayı hedefliyor. Suudi Arabistan temsilcisi, oyuncunun yüksek maaş yükünün bir kısmından kurtulmak ve Nunez'i yeniden Avrupa piyasasında vitrine çıkarmak için çözüm arayışına girdi.

85 MİLYON EURO'LUK TRANSFER

Uruguaylı golcü Darwin Nunez için kariyeri boyunca hep üst düzey rakamlar ödendi. Çıkışa geçtiği Portekiz ekibi Benfica'dan 2022'de Liverpool'a 85 milyon euro bedelle transfer olan Nunez, 2025'te de Al Hilal'e 53 milyon euroluk bonservisle imza attı.

ARABİSTAN'DA REKOR DEĞER KAYBI

Nunez, Suudi Arabistan'da geçirdiği 1 yıllık süreçte büyük değer kaybı yaşadı. Piyasa değeri 15 milyon euro birden eriyen 27 yaşındaki santrfor, 35 milyon euro seviyelerinden 20 milyon euro seviyelerine kadar geriledi. Bu sert düşüşle birlikte Nunez, Suudi Arabistan Ligi'nde en fazla değer kaybeden futbolcu unvanını aldı. Liste sıralamasında Nunez'i 10 milyon euroluk kayıpla Mateo Retegui izledi.

ONUNLA İYİ ANLAŞIYORUM

Salah, Liverpool'da oynadığı dönemde Nunez ile sahada çok iyi anlaştığını belirterek, "Onunla birlikte antrenman yapıyorum. Bu yüzden de oyun tarzını biliyorum. Nasıl oynamayı sevdiğini biliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

34 GOL, 20 ASİST ÜRETMİŞLERDİ

Liverpool, 2024-25 sezonunda Premier Lig şampiyonluğuna ulaşırken, Salah Nunez ikilisi toplam 34 gol ve 20 asist üreterek, ligin en başarılı forvet ikilisi olmuştu. Daha sonraki sezonun başında Nunez'in Al Hilal'a satılmasıyla ikilinin yolları ayrılmıştı.

14 GOLE DİREKT ETKİ

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e 2025 2026 sezonu başında transfer olan Nunez, 24 resmi maça çıktı. Uruguaylı forvet, Suudi Arabistan temsilcisinde 9 gol atıp, 5 asist yaparak 14 gole direkt katkı sundu.