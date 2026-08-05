Mohamed Salah bordo mavili taraftarlara böyle seslendi! "Bize Her Yer Trabzon"

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah İstanbul'a geldi. Mısırlı futbolcu, İstanbul'a geldiği uçakta bordo mavili taraftarlara seslendi ve "Trabzon hazır mısın? Sizi duyuyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)