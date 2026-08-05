Mohamed Salah bordo mavili taraftarlara böyle seslendi! "Bize Her Yer Trabzon"
Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah İstanbul'a geldi. Mısırlı futbolcu, İstanbul'a geldiği uçakta bordo mavili taraftarlara seslendi ve "Trabzon hazır mısın? Sizi duyuyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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Trabzonspor'un yeni transferi dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah İstanbul'a geldi.
Mısırlı yıldızı taşıyan uçak sabah saatlerinde Mykonos'tan havalandı ve saat 12.00'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.
34 yaşındaki isim İstanbul'a geldiği uçakta bordo mavili taraftarlara seslendi ve "Trabzon hazır mısın? Sizi duyuyorum. Çok yakında görüşürüz. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.
İŞTE O ANLAR:
Bordo-Mavili formasıyla ilk kez kameraların karşısında… İlk mesajı Büyük Trabzonspor Taraftarına:— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 5, 2026
"Bize Her Yer Trabzon!" ❤️💙#SalahIsComing pic.twitter.com/Sr1KcRDwpk