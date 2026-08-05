Dünya basını Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transferini konuşuyor! İşte atılan o manşetler
Trabzonspor, 34 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Mohamed Salah'ı kadrosuna kattı. Mısırlı yıldızın, bordo mavililere imzası ise dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İşte öne çıkan o manşetler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
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Kicker: Mohamed Salah, sözleşmesini imzalamak için Trabzon'a geldi. Taraftarlar Mısırlı süper yıldıza büyük bir karşılama yaptı ve coşkuyla kutladı.
L'Equipe: Mohamed Salah Trabzon'da şimdiden çılgınlık yaşıyor: "Şampiyon olmuşuz gibi aynı sevinci hissediyorum."
Marca: İnanılmaz! Salah Trabzonspor'a imza attı
TyC Sports: Mohamed Salah, Trabzonspor'un Türkiye'deki yeni oyuncusu olacak
The Sun: Şok edici transfer öncesinde Türkiye'ye indikten sonra büyük bir kalabalık tarafından kuşatılan Mo Salah, ilk kez Trabzonspor formasıyla görüntülendi
The Guardian: 'Trabzon, hazır mısın?': Mohamed Salah, Trabzonspor ile sözleşme imzalamak için Türkiye'ye geldi
The Telegraph: Mohamed Salah Trabzonspor'a imza attı
La Gazzetta dello Sport: Trabzonspor Salah'a Bayılıyor! Binlerce Taraftar Onu Böyle Karşılıyor ve Şarkı Söylüyor
Al Ain News: Trabzonspor, Mohamed Salah'ın seçtiği Türk devinin öyküsü
A Bola: Salah'ın Türkiye'ye gelişi coşkuya neden oldu