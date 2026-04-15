Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam eden Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili ekibin genç yıldızı Christ Inao Oulai için Premier Lig devi Chelsea'nin teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar... (TS spor haberi

Bu sezon Trendyol Süper Lig'de gösterdiği performansla beklentilerin üzerine çıkan Trabzonspor'da, sezonun parlayan yıldızı Christ Inao Oulai hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. İngiliz basını daha önce de 20 yaşındaki Fildişili yıldıza ilgi gösteren Chelsea'nin, bordo-mavili ekibe teklif yapmaya hazırlandığını öne sürdü.

Sports Boom'da yer alan habere göre, Premier Lig ekibinin genç yıldız için 45-50 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli gözden çıkarmaya hazırlandığı öne sürüldü. Ayrıca haberde, Chelsea'nin yanı sıra Ada'dan Bournemouth ve Brighton'ın da oyuncunun durumunu yakından takip ettiği belirtildi.

Haberde ayrıca Trabzonspor yönetiminin 40 milyon Euro'nun altındaki teklifler için pazarlık masasına dahi oturmayacağının altı çizildi.

Sezon başında 5 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli ile Bastia'dan takıma katılan Oulai, bordo-mavili forma ile Süper Lig'de çıktığı 20 maçta 2 gol ve 4 asistlik katkı sağladı. 2030 yılına kadar sözleşemesi bulunan 20 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre 17 milyon Euro değeri bulunuyor.

