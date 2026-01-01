Ukrayna'da flaş bir iddia gündeme geldi. Mourinho’nun çalıştırdığı Benfica’nın, Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Arseniy Batagov transferini bitirmek üzere olduğu iddia edildi. İşte dış basına göre teklifin detayları...

Ukrayna'nın en önde gelen spor sitelerinden sport.ua, Arseniy Batagov ile ilgili flaş bir iddia ortaya attı. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın 23 yaşındaki stoperi transfer etmek üzere olduğu iddia edildi. Habere göre, Ukraynalı futbolcu Portekiz'e transfer olma seçeneğine olumlu bakıyor ve yeni kulübünde Ukrayna Milli Takımı'nda daha iyi bir yer edinme şansının daha yüksek olduğuna inanıyor. Haberde potansiyel anlaşma tutarının 20 milyon euro'ya ulaşabileceği bildiriliyor.

Durum henüz gelişme aşamasında ve taraflar görüşmelerin ilerleyişini yakından takip ediyor. Yine Ukrayna basınında yer alan başka bir habere göre ise Napoli'nin Batagov'u Benfica'ya kaptırmamak için çok daha yüksek bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çalacağı iddia edildi.