Bordo mavili kulüp, orta saha transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Karadeniz devi, Juventus'un 28 yaşındaki merkez orta sahası Arthur Melo için girişimlerine devam ediyor. Ayrıca Karadeniz devine sürpriz bir öneri gelmiş durumda. Fotomaç'ta yer alan habere göre menajerler, La Liga'nın güçlü takımlarından Atletico Madrid'in gözden çıkardığı Thomas Lemar'ı bordo mavili kulübe teklif etti. Fırtına'nın 29 yaşındaki Fransız 10 numara ile anlaşma sağlaması halinde bu transfer bitebilir. Çünkü İspanyol devinin, tecrübeli futbolcu için bonservis ücreti talep etmeyeceği vurgulanıyor. 1.71 boyundaki futbolcu, sol ve sağ kanatta da görev yapabilmesi ile dikkat çeken bir profilde.

TEKKE KARAR VERECEK

2018'de Fransız ekibi Monaco'dan yaklaşık 72 milyon euro'ya transfer edilen Lemar, Atletico Madrid formasıyla 186 maçta 11 gol ve 18 asist üretti. Geçen sezon sadece sekiz maçta forma giyebilen oyuncu ile ilgili kararı teknik direktör Fatih Tekke verecek. Atletico'nun amacı yıllık üç milyon euro ücret alan Lemar'ın maliyetinden kurtulmak. Bu rakamı yüksek bulan bordo mavililer futbolcudan indirim talep edecek. Eğer taraflar anlaşma sağlar ve oyuncu da sağlık kontrolünden sağlam çıkarsa iş resmiyete dökülecek. Fransa Milli Takım formasını 27 kez giyen ve dört gol atan Lemar'ın market değeri beş milyon euro.