Trabzonspor, Roma'nın yollarını ayırmaya karar verdiği Mısır asıllı İtalyan sol kanadın durumunu yakından takip ediyor sezon hazırlık kampı çerçevesinde transferlerini tam olarak gerçekleştiremeyen Trabzonspor, iki orta saha, bir sol kanat ve bir stoper için çalışmalarına devam ediyor. Takvim'de yer alan habere göre bordo-mavililer'in sol kanat için gündemindeki oyunculardan biri Roma ile sözleşmesinin son yılına giren Mısır asıllı İtalyan oyuncu El Shaarawy olmuştu. Roma'nın yıllık 1.5 milyon Euro ücret ödediği 32 yaşındaki oyuncu ile yollarını ayıracağı öğrenildi. Menajerler tarafından Bordo-Mavili kulübe önerilen futbolcunun durumu takip ediliyor. Geçen sezon Serie A'da 31 maça çıkıp 3 gol 5 asistle oynayan deneyimli futbolcu kariyerinde Genoa, Milan, Monaco, Roma ve Shenhua gibi kulüplerde forma giydi.