Trabzonspor-Persepolis maçı CANLI İZLE

Fatih Tekke'nin önderliğinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bordo-mavililer İran rakibi Persepolis'le hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
İŞTE KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
Trabzonspor: Uğurcan, Batagov, Savic, Pina, Mustafa, Mendy, Okay, Jabol, Vişça, Augusto, Sikan.
Persepolis: Niazmand, Kanani, Barajeh, Mohammadi, Sarlak, Shekari, Khodabandelou, Pouraliganji, Bifouma, Kazemian, Alipour.
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TRABZONSPOR-PERSEPOLIS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Trabzonspor-Persepolis maçı TSİ 17.00'da başladı. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.