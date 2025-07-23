Trabzonspor-Persepolis maçı CANLI İZLE

Süper Lig devlerinden Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Bordo-mavililer bu kapsamda Persepolis karşısında provaya çıkıyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...