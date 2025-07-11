Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Cercle Brugge forması giyen Felipe Augusto'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

21 yaşındaki Brezilyalı forvetin bugün saat 15.40'ta İstanbul'da olacağı öğrenildi.

GEÇEN SEZON 48 MAÇTA GÖREV ALDI!

Felipe Augusto geçtiğimiz sezon Belçika ekibinde toplam 48 karşılaşmaya çıktı. 21 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 7 gol ve 5 asistle oynadı. Cercle Brugge ile 2028 yılına kadar kontratı bulunan Sambacı'nın, güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.