Trabzonspor-Persepolis hazırlık maçı ne zaman ve saat kaçta? TS maçı hangi kanalda? | CANLI İZLE

Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapma hedefiyle çalışmalarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor, bu kez Asya'nın önemli kulüplerinden Persepolis ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Fatih Tekke yönetiminde yepyeni bir oyun anlayışı inşa eden bordo-mavililer, Süper Lig'e iddialı bir dönüş için adım adım ilerliyor. Peki, Trabzonspor-Persepolis hazırlık maçı ne zaman ve saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?