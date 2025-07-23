Trabzonspor-Persepolis hazırlık maçı ne zaman ve saat kaçta? TS maçı hangi kanalda? | CANLI İZLE
Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapma hedefiyle çalışmalarını Erzurum'da sürdüren Trabzonspor, bu kez Asya'nın önemli kulüplerinden Persepolis ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Fatih Tekke yönetiminde yepyeni bir oyun anlayışı inşa eden bordo-mavililer, Süper Lig'e iddialı bir dönüş için adım adım ilerliyor. Peki, Trabzonspor-Persepolis hazırlık maçı ne zaman ve saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?
Yeni sezona güçlü ve iddialı bir giriş yapmayı hedefleyen Trabzonspor, hazırlık kampını Erzurum'da sürdürüyor. Karadeniz temsilcisi, bu kamp sürecinde, Asya futbolunun önde gelen ekiplerinden Persepolis ile hazırlık maçında sahaya çıkacak. Bu mücadele, hem teknik heyet hem de taraftarlar için sezon öncesi önemli bir sınav niteliği taşıyor. Teknik Direktör Fatih Tekke önderliğinde adeta yeni bir hikâyeye yelken açan bordo-mavililer, bu özel karşılaşmayla takım içi uyumu artırmak ve taktiksel denemeleri sahada görmek istiyor. Peki, Trabzonspor-Persepolis hazırlık maçı ne zaman ve saat kaçta? TS maçı hangi kanalda?
TRABZONSPOR-PERSEPOLİS MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trabzonspor-Persepolis hazırlık maçı 23 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'de başlayacak.