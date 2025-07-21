Karadeniz devi, orta sahaya dinamizm ve tempo katacak bir isim olan Benjamin Bouchouari için de teklif sunmuştu. St. Etienne forması giyen 23 yaşındaki Faslı futbolcunun kulübüyle 1 yıl kontratı kaldı. St. Etienne, Ligue 1'den düştüğü için Bouchouari ayrılmak istiyor. Genç futbolcu için harekete geçen Fırtına, St. Etienne'e 3 milyon euro önermiş, Fransız ekibi 5 milyon euro istemişti. Ancak yapılan pazarlıklar sonrası iki kulüp arasındaki fark azaldı. Fotomaç'ın haberine göre bordo mavililer, bu futbolcu için de artık geri sayıma geçmiş durumda. Geçtiğimiz sezon 25 maçta bir gol atan 1.65 boyundaki futbolcu; pas kalitesi, dar alandaki hareketliliği ve rakibi bozan oyun tarzıyla ön plana çıkıyor.

TEKNİK VE AGRESİF

Bouchouari, teknik direktör Fatih Tekke'nin, "Top bizde kalacak, tempo bizde olacak" prensibiyle şekillenen oyun anlayışında orta saha kilit bir rol üstlenecek. Bu neden-le teknik ekip, Bouchouari gibi top tekniği yüksek, agresif pres yapabilen ve oyunu iki yönlü oynayabilen isimlere öncelik veriyor.