Trabzonspor, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak kadrosuna kattığı Onuachu'yu bu defa bonservisiyle almaya çok yakın. Bordo mavililer, Southampton ile el sıkıştı. İşte ayrıntılar...

Fırtına 2023-2024 sezonunda kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performansıyla taraftarların gönlünü fetheden Paul Onuachu'da mutlu sona yakın. Bordo-mavili forma altında 25 resmi karşılaşmada 17 gol ve 4 asistle yıldızlaşan Nijeryalı santrforun bonservisini almak için Southampton ile büyük ölçüde el sıkışıldı. Championship'e düşen İngiliz ekibiyle 8 milyon euro bedel üzerinden anlaşma sağlandı. Bu transferin resmileşmesi halinde, 2.01'lik golcü Trabzonspor tarihine adını kulübün en pahalı transferi olarak yazdıracak. Bordo-mavililer, bugüne kadar en yüksek transfer ücretini 2014-2015 sezonunda Spartak Moskova'dan alınan Majeed Waris için 6.9 milyon euro ile ödemişti. Onuachu zirveye yerleşecek.

Ligde 15 gol attı

Süper Lig'de 21 maçta 15 kez ağları havalandıran Onuachu, ortalama her 110 dakikada bir gol atarak dikkat çekti. Hava toplarındaki hakimiyeti, ceza sahasındaki etkili pozisyon alışı ve bitiriciliğiyle takımının hücum gücüne büyük katkı sağladı. Türkiye Kupası'nda da 2 gol attı.

Yeni sayfa açacak

Southampton'a Genk'ten 18 milyon euro'ya transfer olan Onuachu, İngiltere'de beklentilerin gerisinde kaldı. Geçen sezon 25 maçta yalnızca 4 gol atabilen 31 yaşındaki Nijeryalı golcü, şimdi Karadeniz'de yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.