Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Trabzonspor, kamp programı kapsamında Azerbaycan temsilcisi Araz Nahçıvan ile hazırlık maçında kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Süper Lig'de güçlü bir başlangıç hedefleyen bordo-mavililer, Teknik Direktör Fatih Tekke önderliğinde sahaya daha dinamik, daha dirençli ve daha organize bir takım çıkarmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Trabzonspor-Araz Nahçıvan maçı ne zaman ve saat kaçta? TS hazırlık maç hangi kanalda yayınlanacak?
TRABZONSPOR-ARAZ NAHÇIVAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor ile Araz Nahçıvan arasında oynanacak hazırlık maçı 17 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'de başlayacak.
TRABZONSPOR-ARAZ NAHÇIVAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Erzurum'da oynanacak Trabzonspor-Araz Nahçıvan maçının canlı yayıncısı bulunmuyor.