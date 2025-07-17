Trabzonspor-Araz Nahçıvan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarını yüksek tempoda sürdüren Trabzonspor, Erzurum kampındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavililer, bu süreçte Azerbaycan temsilcisi Araz Nahçıvan ile özel bir karşılaşmaya çıkmaya hazırlanıyor. Fatih Tekke yönetiminde yeni bir sayfa açan Karadeniz ekibi, Süper Lig’e formda bir başlangıç yapmak için her anı değerlendirmeye çalışıyor. Özellikle fiziksel yüklemelerin yanı sıra taktiksel anlamda da oyuncuların gelişimine odaklanan ekip, bu maçla birlikte kamp performansını somut olarak test edecek. Peki, Trabzonspor-Araz Nahçıvan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?