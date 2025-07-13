Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Cameron Puertas ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bordo-mavililer futbolcu için sıkı bir pazarlığa girdi. İşte tüm detaylar...

Yeni sezona güçlü bir kadroyla başlamak isteyen Trabzonspor, orta saha transferinde büyük bir hamleye hazırlanıyor. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah forması giyen İspanyol orta saha oyuncusu Cameron Puertas'ı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Teknik direktör Fatih Tekke'nin bizzat istediği 26 yaşındaki İspanyol futbolcu için görüşmelerde sona yaklaşıldı. Saudi Pro League kulübü ile 2027'ye kadar sözleşmesi olan 1.78 boyundaki yıldızın market değeri şu an 13 milyon euro. Bordo mavililer, Puertas'ı kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

SATIN ALMA OPSIYONU ISRARI

Ama yönetim, anlaşmaya satın alma opsiyonu eklenmesini talep ediyor. Bu yöndeki ısrar, kulübün orta saha rotasyonunu uzun vadede güçlendirme stratejisinin bir parçası. Arabistan temsilcisi Al-Qadsiah ile yürütülen görüşmelerde anlaşma zeminine yaklaşılmış durumda. 10 numaranın yanı sıra merkez orta saha ve ön liberoda da başarılı bir şekilde görev yapabilen Cameron Puertas, 2024'te Union Saint-Gilloise takımından Al-Qadsiah'a 15.5 milyon euro'ya transfer olmuştu. Hatta bu durum, Belçika Jupiler Pro League ekibinin en pahalı ikinci satışı olarak da tarihe geçmişti.