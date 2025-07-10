Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Kulübü'nden flaş bir hamle geldi.

Bordo mavililerin, Belçika Ligi takımlarından Cercle Brugge forması giyen Felipe Augusto'yu gündemine aldığı öğrenildi.

Trabzonspor'un, Brezilyalı forvetin transferinde önemli mesafe kat ettiği bildirildi. Bunun yanı sıra Augusto'nun yarın Trabzon'a geleceği aktarıldı.

GEÇEN SEZON 48 MAÇTA GÖREV ALDI!

Felipe Augusto geçtiğimiz sezon Belçika ekibinde toplam 48 karşılaşmaya çıktı. 21 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 7 gol ve 5 asistle oynadı. Cercle Brugge ile 2028 yılına kadar kontratı bulunan Sambacı'nın, güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.