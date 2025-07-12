Karadeniz devi, Cameron Puertas'tan başka ikinci bir orta saha oyuncusu daha transfer edebilir. Bu durum Batista Mendy'nin ayrılığına bağlı. Fotomaç'ta yer alan habere göre 25 yaşındaki Fransız ön liberonun talibi çok ancak şu an için tatmin edici teklif sunan bir kulüp yok. Mendy'nin ayrılması halinde, teknik direktör Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda daha defansif yönü ağır basan bir orta saha daha alınacak. Bu transferin de yabancı bir isim olması bekleniyor. Atletico Madrid takımında forma giyen Saul Niguez bu isimlerden birisi olabilir.

TRIBÜNDE ÖNEMLİ KARAR

Trabzonspor'da bu sezon en ciddi değişim tribünlerde yaşanacak. Tıpkı şampiyonluk sezonunda olduğu gibi tüm taraftar grupları aynı tribünde yer alacak. Kuzey Üst Tribün'de beraber olacak olan taraftarları hemen yanında deplasman tribünü bulunuyor. Böylece rakibi hem tribünde hem sahada baskı altına alacak.