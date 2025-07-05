Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavililerin bir süredir kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Jeremi Boga konusunda flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor yönetimi, Wagner Pina ve Paul Onuachu takviyelerinin ardından transfer listesinde yer alan isimler için pazarlıklarını hızlandırdı. Bordomavililer, Ligue 1 ekibi Nice'in Fildişi Sahilli yıldızı Jeremie Boga'yı kadrosuna katmak üzere. Fotomaç'ın Fransız basınından derlediği haberlere göre, Karadeniz devinin 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu için zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Nice'in kapısını çaldığını yazdı. Fransız kulübüne 3 milyon euro kiralama bedeli + 7.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu önerdiği haberde paylaşıldı. Başkan Ertuğrul Doğan'ın Fransa'da yaptığı temasların ardından anlaşmanın son aşamaya geldiği bildirildi.

DOĞAN: 15 MİLYON EURO FAZLA

Başkan Ertuğrul Doğan, Nice'in istediği 15 milyon euro'luk bonservis bedelini yüksek bulduklarını belirtmiş, rakamın makul seviyelere çekilmesi gerektiğini dile getirmişti. Görüşmelerin bu yönde ilerlediği kaydedildi. Fatih Tekke'nin Boga transferinde ısrarcı olduğu biliniyor. Tecrübeli oyuncunun hız, teknik kapasite ve skorer özellikleriyle bordo-mavililerin sol kanadına önemli katkı sağlaması bekleniyor. Fransa kaynaklı spor siteleri, Boga transferinde artık formalitelerin kaldığını ve Trabzonspor'un bu önemli takviyeyi kısa sürede açıklayacağını yazdı. Taraftarlar da heyecanla resmi açıklamayı bekliyor.

17.5 MİLYON EURO'YA GELDİ

Boga, güçlü fiziği, patlayıcı sürati ve bire birdeki üstün yetenekleriyle dikkat çekiyor. Nice ile 2027'ye kadar sözleşmesi var ve piyasa değeri 10 milyon euro. Başkan Ertuğrul Doğan, Boga için teklif sunduklarını bizzat açıklamıştı. Geçen sezon Nice formasıyla 24 maça çıkan 1.72 boyundaki yıldız, 3 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. 10 numara ve forvet arkası olarak da oynayabiliyor. Nice kulübüne 2023'te 17.5 milyon euro'ya gelen Boga, beklenen patlamayı yapamadı.

SÜPER LİG'E NEDEN UYGUN?

1. Dripling ve Bire Bir Üstünlüğü

Süper Lig'de çok fazla savunmaya çekilen takım var. Bu tarz kilit savunmaları açmak için adam eksiltebilen, bire birde üstün oyuncular kritik rol oynar.

Jeremie Boga, Fransa Ligue 1 ve Serie A gibi üst düzey liglerde bile 2-3 kişiyi rahat geçebilen bir oyuncuydu.

2. Hız ve Patlayıcılık

Ligdeki birçok bek oyuncusuna göre daha hızlı ve çevik.

Açık alan bulduğunda ya da geçiş oyunlarında rakip savunmaları çok zorlayabilir.

3. Kalite farkı

Teknik seviyesi, Süper Lig ortalamasının üzerinde.

Özellikle bireysel kalitesiyle maç çözen oyuncu olabilir.