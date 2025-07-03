Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Trabzonspor, santrfor mevkisine Onuachu'nun ardından bir transfer daha yapmayı hedeflediği iddia edildi. İşte detaylar...

Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Forvet hattına Paul Onuachu takviyesiyle önemli bir adım atan bordomavililer için sürpriz bir iddia daha dikkat çekti. Fotomaç'ın İngiliz basınından derlediği haberlere göre; Fırtına'nın Onuachu ile beraber Elijah Adebayo'yu da istediği öne sürüldü. Luton Town'da oynayan 27 yaşındaki forvetin bordo-mavililerin listesinde önemli yer tuttuğu iddia edildi. Haberin detayında Adebayo'nun Onuachu'nun alternatifi olarak kadroda düşünüldüğü savunuldu.

AVRUPA'YA GİTMEK İSTİYOR

Luton Town'da 2021'den beri forma giyen 27 yaşındaki Adebayo, 182 resmi maça çıkarken 47 gol attı, 9 asist yaptı. Kariyerinde bir çıkış aradığı belirtilen deneyimli futbolcunun Trabzonspor'dan gelecek bir teklife 'evet' diyeceği aktarıldı. Daha önce İngiltere dışında forma giymeyen golcü futbolcu, kariyerinde yeni bir adım atmak istiyor. Avrupa'ya da açılmak isteyen İngiliz yıldız, şu anda gelen teklifleri değerlendiriyor. Luton Town kulübü de Adebayo'yu satmaya sıcak bakıyor.

UYRUĞU NİJERYA

İngiltere vatandaşlığına sahip olan Elijah Adebayo'nun esas uyruğunun Nijerya olması dikkatlerden kaçmadı. Tıpkı Paul Onuachu gibi esas vatanı Nijerya olan 27 yaşındaki forvet, hava toplarındaki hakimiyeti ve fizik gücüyle dikkat çekiyor.