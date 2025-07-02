Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmanın hesaplarını yapan Trabzonspor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Bordo-mavililer sağ kanat transferi için Kopenhag'da forma giyen Mohamed Elyounoussi için harekete geçti. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Wagner Pina ve Paul Onuachu'yu kadrosuna katan Fırtına, transfer operasyonuna devam ediyor. Gündeme bu kez sürpriz bir isim geldi: Mohamed Elyounoussi. Danimarka ekibi Kopenhag'da forma giyen 30 yaşındaki sağ kanat için girişimler başlamış durumda. Orjinal mevkisi sağ kanat olan Norveçli futbolcu, sol kanatta da görev yapabiliyor. Kopenhag ile sözleşmesi 2027'de sona erecek olan Mohamed Elyounoussi'nin market değeri 5 milyon euro. 1.78 boyundaki futbolcu için Karadeniz devi iki farklı teklif sundu. Fotomaç'ın haberine göre, bordo-mavililer, satın alma opsiyonlu kiralık ve bonservisli olmak üzere iki ayrı formülle mavi-beyazlılarla masaya oturdu.

48 MAÇTA 11 GOL, 9 ASİST

Fatih Tekke, Elyounoussi'yi hem kanat bölgesinde hem de 10 numarada değerlendirmeyi planlıyor. Çok yönlü yapısıyla dikkat çeken Norveçli yıldızın da Trabzonspor'a gelmeye istekli olduğu ve kulübe bu yönde olumlu geri dönüş yaptığı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Kopenhag formasıyla Danimarka Süper Ligi'nde 7 gol ve 6 asistlik performans sergileyen başarılı futbolcu, toplamda tüm kulvarlarda çıktığı 48 karşılaşmada 11 gol, 9 asistlik katkı sağladı. 2023 yazında Southampton'dan Kopenhag'a bedelsiz transfer olan oyuncunun transferinin çok kısa sürede bitebileceği dile getiriliyor.

TAM BİR KANAT-FORVET

Elyounoussi teknik ve fiziksel açıdan tam dengeli bir kanat-forvet. Sağ ayağını etkili kullanıyor, yüksek dripling kapasitesiyle rakip savunmayı geçmede başarılı. Pas isabeti yüksek, takım oyunu içinde önemli rol oynuyor. Ayrıca istikrarlı saha içi performansları ve kondisyonu ile çok yönlü bir hücum oyuncusu olarak öne çıkıyor. Fas doğumlu Norveçli forvet, Kopenhag'ın Galatasaray ile oynadığı maçlarda etkili performansı ile dikkat çekmişti. Bordo mavili yönetim, bu transferde kısa sürede sonuç almayı planlıyor.

TRABZONSPOR'A POTANSİYEL KATKILARI

1. Tecrübe ve Uluslararası Seviye

Avrupa kupalarında, Premier League, İskoçya Ligi ve Danimarka Süper Ligi gibi farklı seviyelerde oynamış bir oyuncu. Norveç Milli Takımı'nda 55 maça çıkmış olması, uluslararası deneyim kazandırır.

2. Çok Yönlülük

Asıl pozisyonu sol kanat olmakla birlikte, sağ kanat, forvet arkası ve hatta ikinci forvet gibi mevkilerde de oynayabiliyor. Bu özelliğiyle Fatih Tekke, onu farklı dizilişlerde rahatlıkla kullanabilir.

3. Gol ve Asist Potansiyeli

Kariyeri boyunca yaklaşık 140 gol + asist katkısı sağlamış bir oyuncu. Özellikle Molde, Basel ve Celtic dönemlerinde çift haneli sayılara ulaşmayı başarmıştı.

4. Pas ve Dripling Yetenekleri

Yüksek pas yüzdesi (%85 civarı) ve teknik dripling becerisiyle kilit pas atabilen, savunmayı delecek oyuncu. Trabzonspor'un zaman zaman yaşadığı "set hücumu üretkenliği" sorununa çözüm olabilir.

5. Profesyonel Karakter ve Çalışkanlık

Sahada çalışkan, defansif katkı da sunan bir kanat oyuncusu. İngiltere ve Danimarka gibi fiziki liglerde oynamış olması kondisyon açısından da güven verici. Takıma önemli katkılar sunabilir.