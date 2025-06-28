Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın ayrılma ihtimaline karşı Eyüpspor'un kalesini koruyan milli file bekçisi Berke Özer'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Fotomaç'ın haberine göre, bordo-mavililerin, 25 yaşındaki eldiven için Eyüpspor'la bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Karadeniz devi, başarılı bir sezon geçiren ve A Milli Takım'a yükselen 1.91 boyundaki futbolcuyu, Uğurcan'ın yerine düşünüyor. Berke Özer'in Eyüpspor'la 2027'ye kadar sözleşmesi var. Milli kalecinin satış haklarının yüzde 40'ı ise eski kulübü Fenerbahçe'de bulunuyor. Bu durum Uğurcan'ın Fenerbahçe'ye, Berke'nin Trabzonspor'a transfer olma ihtimalini güçlendiren bir faktör olarak öne çıkıyor. Diğer yandan Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe'ye transfer olması halinde kaleci rotasyonunu Berke Özer, Onuralp Çevikkan ve Ahmet Yıldırım'dan oluşturmayı planlıyor.