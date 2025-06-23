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Fenerbahçe'den Jadon Sancho bombası! Fenerbahçe'den Jadon Sancho bombası! 23:51
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi kadrosu! 4 yıldız birden... Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi kadrosu! 4 yıldız birden... 23:42
Kartal Sterling'in peşinde Kartal Sterling'in peşinde 23:10
Galatasaray'a stoper önerisi! Okan Buruk... Galatasaray'a stoper önerisi! Okan Buruk... 22:52
Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Teknik heyetten tam not Fenerbahçe'den kanat hamlesi! Teknik heyetten tam not 22:45
Okan Buruk için sürpriz iddia! O takımı işaret ettiler Okan Buruk için sürpriz iddia! O takımı işaret ettiler 22:05
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Okan Buruk için sürpriz iddia! O takımı işaret ettiler Okan Buruk için sürpriz iddia! O takımı işaret ettiler 22:03
Onuachu an meselesi Onuachu an meselesi 20:45
Trabzonspor'da Wooh geri sayım Trabzonspor'da Wooh geri sayım 20:44
Trabzonspor'da Palacios iddiası Trabzonspor'da Palacios iddiası 20:42
Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Serbest kalma bedeli... Galatasaray'dan sürpriz kaleci hamlesi! Serbest kalma bedeli... 20:40
F.Bahçe'ye dünya yıldızı! F.Bahçe'ye dünya yıldızı! 20:40
Onuachu an meselesi
Trabzonspor'da Wooh geri sayım
23 Haziran canlı altın ve döviz kuru takibi
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