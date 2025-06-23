Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen bordo mavililerle ilgili hemen her gün yeni isimlerler ortaya atılıyor. Fransız basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Trabzonspor'un Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Ain'de forma giyen 23 yaşındaki Arjantinli 10 numara Matias Palacios'u listesine aldığını duyurdu. Haberde, Fırtına'nın yanı sıra Fransız ekibi Lens'in de transferde devrede olduğu aktarılıyor. Kulübü ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 1.71 boyundaki yıldızın market değeri 1.8 milyon euro. Al-Ain ile 102 maça çıkan Palacios 11 gol attı ve 9 da asist yaptı.

10 MİLYON EURO'YDU

İngiliz basınından The Guardian'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre Matias Palacios'u bir dönem dünyadaki en yetenekli 60 genç arasında göstermişti. 17 yaşındayken değeri 17 milyon euro olan genç futbolcu, beklenen patlamayı bir türlü yapamadı