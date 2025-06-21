Trabzonspor, Wagner Pina'yı resmen açıkladı.
İŞTE SÖZLEŞME DETAYLARI
Profesyonel futbolcu Wagner Fabricio Cardoso De Pina ile 4(Dört) yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2025/2026 futbol sezonunda 1.000.000.-EUR garanti ücret,
2026/2027 futbol sezonunda 1.050.000.-EUR garanti ücret,
2027/2028 futbol sezonunda 1.100.000.-EUR garanti ücret,
2028/2029 futbol sezonunda 1.150.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.
Trabzonspor bu sezon ki ilk transferini böylelikle açıklamış oldu.
"Bu keyfi birlikte yaşayalım" 𝗪.𝗣. ❤️💙 pic.twitter.com/mlM66yr3cS— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 21, 2025
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel futbolcu Wagner Pina'nın kulübümüze kesin transferi konusunda, Estoril Praia Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır.
Kamuoyuna Duyuru Profesyonel futbolcu Wagner Pina'nın kulübümüze kesin transferi konusunda, Estoril Praia Kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/8zwLMeFBtL— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 21, 2025