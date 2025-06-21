Trabzonspor'un ve taraftarların unutamadığı isim olan Onuachu için artık geri sayıma geçildi. Bordo mavililer bu transferi rekor bir bedelle bitirecek. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor transferde bir rekor daha kırmak üzere artık geri sayıma geçmiş durumda. Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı bordo mavili takımda çıktığı toplam 25 maçta 17 gol atan ve 4 asist yapan Paul Onuachu bu kez bonservisiyle geliyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre geçen yaz döneminde 2.01 boyundaki Nijeryalı forvet için Southampton kulübü ile neredeyse 3 ay pazarlık yapan ama İngiliz ekibinin inadını kıramayan Karadeniz devi bu kez hedefe varıyor. Trabzonspor'un Championship'e düşen kırmızı-beyazlılarla 8 milyon euro'ya anlaştığı belirtiliyor. Bu rakam kesinleşirse Onuachu, Trabzonspor tarihindeki en pahalı transfer ünvanını kazanacak.

WARIS VE GÖKHAN ZİRVEDE

Şu ana kadar kulübün en yüksek bonservisi Majeed Waris için ödendi. 2014/15 sezonunda Ganalı futbolcuya Spartak Moskova'dan transferi için 6.9 milyon euro harcanmıştı. Bu rekor da tarihe karışmış olacak. Daha önce Kayserispor'dan Gökhan Ünal 6.2 milyon euroya, Shakhtar Donetsk'ten Oleksandr Zubkov ile Danylo Sikan her biri 6 milyon euro karşılığında kadroya katılmıştı. Piyasa değeri 6 milyon euro olarak belirlenen Paul Onuachu, bu sezon 28 maçta 4 gol kaydetti. Geçen sezon ise Trabzonspor formasıyla ligde çıktığı 21 maçta 17 gol atarak etkileyici bir performans sergilemişti.

ÖNEMLİ KATKILAR SUNDU

Önceki sezon Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu, Süper Lig'de çıktığı 21 maçta 15 gole imza atarak bordo mavililerin en skorer ismi oldu. Ligde forma giydiği her 110 dakikada 1 gol ortalaması tutturan 2.01'lik forvet, özellikle hava toplarındaki üstünlüğü ve bitiriciliğiyle dikkat çekmişti. Türkiye Kupası'nda da 2 gol atan Onuachu, toplamda 25 maçta 17 golle sezonu tamamladı.

18 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Onuachu, Ocak 2023'te Genk'ten 18 milyon euro'ya geldiği Southampton'da istediği ortamı bulamadı. 31 yaşındaki Nijeryalı forvet, kariyerinin en düşük istatistiklerini İngiliz ekibi ile çıktığı maçlarda yaşadı.

BEKLENENİ VEREMEDİ

2024-2025 sezonunu Southampton'da geçiren Onuachu, Premier Lig'de aradığı istikrarı bulamadı. İngiliz ekibinde bu sezon 25 lig maçında yalnızca 1045 dakika forma giyen 30 yaşındaki oyuncu, fileleri sadece 4 kez havalandırabildi.

İŞTE TRABZONSPOR'UN EN PAHALI TRANSFERLERİ

1- MAJEED WARİS (6.9 MİLYON EURO)

Trabzonspor transfer tarihinde en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcu olan Ganalı forvet Majeed Waris, 2014-15 sezonunda Spartak Moskova'dan alındı. Bordo-mavili formayla 29 maçta 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyen Majeed Waris, daha sonra 4.73 Milyon euro karşılığında Lorient'e transfer oldu.

2- GÖKHAN ÜNAL (6.2 MİLYON EURO)

KARADENİZ devinin en pahalı transferleri listesindeki tek Türk futbolcu olan Gökhan Ünal, 2008-2009 sezonunda Kayserispor'dan transfer edildi. Bordo-mavili takımda 54 maçta 19 gol ve 17 asist üreten Gökhan, sonrasında Fenerbahçe'ye 3.2 milyon euro ve Burak Yılmaz takası ile transfer oldu. Önemli kazanımlar sağladı.

3- OLEKSANDR ZUBKOV (6 MİLYON EURO)

UKRAYNA kulüplerinden Shakhtar Donetsk forması giyen 28 yaşındaki Oleksandr Zubkov'u Fırtına 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etmişti. Devre arasında gelen Ukraynalı futbolcu, takımın en önemli isimlerinden biri oldu.

4- DANYLO SIKAN (6 MİLYON EURO)

DEVRE arasında Shakhtar Donetsk kulübünden transfer edilen 23 yaşındaki Ukraynalı forvet için 6 milyon euro ödemişti. 4.5 yıllık imza atan Danylo Sikan'dan büyük patlama yapması bekleniyor. Genç futbolcunun ileriki yıllırda çok ciddi paralara satılması bekleniyor.

5- A. MİERZEJEWSKI (5.25 MİLYON EURO)

POLONYALI yıldız Adrian, 2011-12 sezonunda Polonia Varşova'dan transfer edildi. Trabzonspor'da 115 maçta 20 gol ve 29 asistlik etkileyici bir performans sergileyen Adrian, 3.2 milyon euro karşılığında Al-Nassr'a transfer oldu.

6- A. CORNELIUS (5.12 MİLYON EURO)

CORNELIUS, 2021-22 sezonunda Parma'dan transfer edildi. Trabzonspor'da 49 maçta 20 gol ve 6 asistlik bir performans sergileyen Danimarkalı forvet oyuncusu, takımın Süper Lig'de şampiyonluk yaşamasının ardından 6 milyon euro'ya Kopenhag'a transfer oldu.

7- DİDİER ZOKORA (5 MİLYON EURO)

FILDIŞI Sahilli orta saha oyuncusu Didier Zokora, 2011-12 sezonunda Sevilla'dan transfer edildi. Trabzonspor'da 101 maçta sahaya çıkan Zokora, 4 asist üretti ve takımdan ayrıldıktan sonra futbolu bıraktı.

8- JURAJ KUCKA (5 MİLYON EURO)

SLOVAK orta saha, 2017-18 sezonunda Milan'dan transfer edildi. Trabzonspor'da 38 maçta 3 gol ve 7 asist üreten Kucka, daha sonra 6.4 milyon euro karşılığında Parma'ya tansfer oldu.

9- OSCAR CARDOZO (5 MİLYON EURO)

l PARAGUAYLI forvet Oscar Cardozo, 2014-15 sezonunda Benfica'dan transfer edildi. Trabzonspor'da 64 maçta 27 gol ve 6 asistlik bir performans sergileyen Cardozo, 2.4 Milyon euro karşılığında Olympiakos'a transfer oldu.

10- Y. KALITVINTSEV (4.5 MİLYON EURO)

UKRAYNALI orta saha Yuriy Kalitvintsev, 1998-99 sezonunda Dinamo Kiev'den transfer edildi. Trabzonspor'da 14 maçta 1 gol ve 2 asist üreten Kalitvintsev, daha sonra CSKA Kiev'e bedelsiz olarak transfer oldu.

11- BATISTA MENDY (4.4 MİLYON EURO)

TRABZONSPOR Fransız orta saha Batista Mendy için Angers'a 4.4 milyon euro ödedi. Batista Mendy, şu ana kadar bordo-mavililerin en başarılı isimlerinden.