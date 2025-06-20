Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, yaz transfer döneminin ilk hamlesini gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, Portekiz ekibi Estoril forması giyen 22 yaşındaki sağ bek Wagner Pina'yı renklerine bağladı.
Karadeniz ekibi, Portekizli futbolcunun transferini NFC teknolojili yeni sezon formasıyla açıkladı.
Geçtiğimiz sezon Estoril formasıyla 31 maça çıkan Pina, 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
📲🔥 Yeni sezonun ilk transferi şimdi NFC teknolojili yeni sezon formamızda! 📣 Telefonunu armamıza yaklaştır, yeni transferi ilk sen öğren! pic.twitter.com/5MGhBGvRW1— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 20, 2025