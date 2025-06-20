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Derrick Köhn'e sürpriz talip! Derrick Köhn'e sürpriz talip! 14:25
Cengiz Ünder'e talip çıktı! Cengiz Ünder'e talip çıktı! 14:08
Lemina G.Saray'dan ayrılıyor! Lemina G.Saray'dan ayrılıyor! 13:38
F.Bahçe'de ayrılık iddiası! F.Bahçe'de ayrılık iddiası! 10:21
F.Bahçe'ye süperstar! F.Bahçe'ye süperstar! 09:44
Trabzonspor'da Onuachu gelişmesi! Trabzonspor'da Onuachu gelişmesi! 00:31
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Trabzonspor'da Onuachu gelişmesi! Trabzonspor'da Onuachu gelişmesi! 00:12
F.Bahçe Beko seriyi 2-0'a getirdi F.Bahçe Beko seriyi 2-0'a getirdi 22:35
Osimhen sessizliğini bozdu! Galatasaray ve transfer... Osimhen sessizliğini bozdu! Galatasaray ve transfer... 22:34
F.Bahçe Beko seriyi 2-0'a getirdi F.Bahçe Beko seriyi 2-0'a getirdi 22:28
Osimhen sessizliğini bozdu! Galatasaray ve transfer... Osimhen sessizliğini bozdu! Galatasaray ve transfer... 22:22
Morata ile yollar ayrılıyor mu? Morata ile yollar ayrılıyor mu? 21:35
Trabzonspor'da hedef Danjuma!
Trabzonspor sağ kanadı yenileyecek
Canlı altın ve döviz kuru takibi 20 Haziran 2025
Soğuk kurabiye tarifi🤤