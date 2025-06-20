Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Trabzonspor'da çalışmalar devam ediyor. Bordo-mavili ekipte son olarak Villarreal ve Hollanda Milli Takımı'nın kanat oyuncusu Arnaut Danjuma gündeme geldi. İşte detaylar...(TS spor haberi)

Takvim'in haberine göre, Trabzonspor'a menajerler tarafından Nijerya asıllı Hollandalı kanat oyuncusu Arnaut Danjuma'nın önerildiği iddia edildi.

Fatih Tekke'nin 28 yaşındaki futbolcu için olumlu rapor verdiği belirtiliyor. Fırtına'da yönetimin 1.78 boyundaki Hollandalı futbolcu için Villarreal ile ilk teması kurduğu ve bu transfer için kesenin ağzını açacağı öne sürülüyor.

Danjuma, sol kanadın yanı sıra sağ kanat ve santrfor pozisyonlarında da oynayabiliyor.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Girona'da geçiren Danjuma, 37 maça çıkarken 5 gol ve 2 asist kaydetti. Kiralık sözleşmesi sona erecek Hollandalı futbolcunun Villarreal ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

6 kez Hollanda Milli Takımı'nın formasını da giyen Arnaut Danjuma'nın Transfermarkt verilerine göre 4 milyon Euro değeri bulunuyor.