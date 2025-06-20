Trabzonspor sağ kanadı yenileyecek

Trabzonspor, yeni sezonda sağ kanatı değiştirecek. Bordo mavililer buna göre hem sağ bek hem de sağ kanata takviye yapacak. İşte detaylar...

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bordo-mavililer, ilk hamlelerini sağ kanat bölgesine yapıyor. Hem sağ beke hem de sağ açık bölgesine transfer çalışmaları planlanıyor. Karadeniz devi, sağ bekte Ipswich'te sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Axel Tuanzebe'yi gözüne kestirdi. 27 yaşındaki futbolcu aynı zamanda stoperde de şans bulabiliyor. Demokratik Kongolu futbolcu bu sezon 23 resmi maçta görev aldı, 1 asist yaptı.

ÇOK YÖNLÜ OYNUYOR

Fotomaç'ta yer alan habere göre bordo-mavililer sağ açık içinse Danimarka'nın Viborg takımında görev yapan ve futbolculuk stili Ibrahima Yattara'ya benzetilen Serginho'yu listesinde tutuyor. 24 yaşındaki futbolcu zaman zaman sol kanatta ve forvet hattında da forma giyebiliyor. Viborg ile kontratı Haziran 2026'da bitecek olan Serginho'nun Trabzonspor'a transferine sıcak bakabileceği kaydedildi. Karadeniz devi kısa sürede hamlelerini hızlandırmayı düşünüyor.

YERLİ ADAYLAR NETLEŞTİ

Fırtına'da yabancı futbolcuların transferi kadar yerli isimler de önem taşıyor. Sağ bek konusunda iki yerli isim göze çarpıyor. Kayserispor'da bu sezon yıldızını parlatan ve milli takıma seçilen 30 yaşındaki Gökhan Sazdağı uzun süredir takip ediliyor. Aynı zamanda Gaziantep FK'da da performansıyla göz dolduran 26 yaşındaki Ogün Bayrak da Fatih Tekke'nin beğendiği futbolcular arasında yer alıyor. İki yıldız isim için takip sürüyor

ASİST USTASI SERGINHO

Listede yer alan Serginho'nun asist konusundaki başarısı göze çarpıyor. 2024-2025 sezonunda Danimarka'nın Viborg takımında 31 resmi maça çıkan Yeşil Burun Adalı futbolcu, 6 gol atarken 20 de asist yaptı. Özellikle takım arkadaşlarına yaptığı servislerle öne çıkan 24 yaşındaki yıldız büyük beğeni topladı.