Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Onvo ile yapılan sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan transfer çalışmalarına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

İŞTE O SÖZLER:

"Christos Zafeiris gündemimizde yok, Albert Groanbaek yok, Mamadou Sarr yok, Timo Werner yok. Romulo beğendiğimiz bir oyuncu ancak henüz bir gelişme yok. Gökhan Sazdağı yok, Maestro yok, Caleta-Car yok, Duda yok. İrfan Can Kahveci için de gündemimiz yok. Axel Tuanzebe de izleme ekibi ve hocamızın beğendiği bir oyuncu, konuşuyoruz."

UĞURCAN ÇAKIR AÇIKLAMASI!

"Ben Uğurcan'la ilgili daha önce açıklama yaptım ama defalarca yapmama rağmen konuşulmaya devam ediyor. Uğurcan, bu takımın kaptanı. Benim aklımdan geçen Trabzonspor'da futbolu bırakması. Uğurcan'a Avrupa'yla ilgili bir sözümüz var. Avrupa'dan teklif gelirse, yardımcı olacağımızı söylemiştim. Ama şu anda herhangi bir kulüpten gelen resmi bir teklif yoktur."

ŞENOL GÜNEŞ'İN DURUMU

"Geçenlerde de cevap verdim. Sayın Şenol Güneş ile sürekli görüşüyoruz. Kendisi bize bilgi ve birikimlerini aktarıyor. Şu anda kulüp içerisinde çalışmanın kendisine uygun olmayacağını düşünüyor. Biz de bunu saygıyla karşıladık. Haftanın 2-3 günü görüşüyoruz. Bir problemimiz yok. Şenol Güneş büyük bir Trabzonspor sevdalısı. Kendisiyle her zaman güzel çalıştık. Konu bundan ibaret."

"İnşallah borcu 2 Milyar TL altına indireceğiz. Rakiplerin borçlarını görüyorsunuz, 18 Milyar TL'lere varmış, bunun faizi çok yüksek. Bizi ilgilendirme ama camiaya bu sıkıntıları yaşatmamak için bunu yapmamız gerekiyordu. Borçları kontrol altına aldıktan sonra aklımda zirve var. Birinin bu borçlandırmanın üzerine gitmesi gerekiyordu."

"Fatih Tekke ile her dakika konuşuyoruz. Belirlediği çok önemli oyuncular var. Bazı basına düştü, bazısı düşmedi. İnşallah ilerleyen günlerde açıklayacağız."

"Basın İstanbul takımlarının kaptanlarına duyarlı ama Uğurcan Çakır için durum böyle değil! İnşallah Uğurcan'a da saygı gösterirler."

"Pedro Malheiro gitmek istedi ve iyi bir teklif getirdi. Biz de kabul ettik. Dört yabancı oyuncuma önemli teklifler var. Ancak Fatih Tekke'nin kararına göre durumları netleşecek."

VISCA AYRILACAK MI?

"Fatih Tekke, Edin Visca'nın takımda tutulmasını istiyor. Ayrılmak gibi bir durum aklımızdan geçmedi, geçmiyor. Trabzonspor'a tecrübesiyle önümüzdeki dönemde de çok şey katacak. Hocamızın görüşü de bu yönde."

"Paul Onuachu transfer gündemimizde. Görüşmeye devam ediyoruz ve inşallah yakın zamanda anlaşırız."