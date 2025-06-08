Trabzonspor'un, Wisla Krakow forması giyen forvet Angel Rodado ile ilgilendiği yönündeki iddialar Polonya'dan gelen açıklamalarla destek buldu. Wisla Krakow Başkanı Jaroslaw Krolewski, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Rodado için gelen teklifi doğruladı. Başkan Krolewski, "Eğer 2 milyon euro ile Angel'in takımda kalması arasında seçim yapmam gerekseydi, Angel'in kalmasını tercih ederdim" diyerek, oyuncuya ciddi teklifler geldiğini ima etti. Başkan Krolewski, Trabzonspor'dan teklif gelip gelmediğini soran gazeteciye de, cevap vererek, "Genel olarak evet" yanıtını verdi. 28 yaşındaki İspanyol forvet, bu sezon Wisla Krakow formasıyla sergilediği 30 gol ve 11 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Fotomaç'ın haberine göre, kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Rodado için temasların sürdüğü iddia edildi.