Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Paul Onuachu için geri sayıma geçti.

Bordo-mavililer, 2023/24 sezonunda da Trabzonspor formasını terleten Nijeryalı golcüyle her konuda anlaşma sağladı. Yönetim, İngiliz ekibiyle bonservis konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Henüz resmi imzalar atılmasa da transferin bitme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Oyuncunun kendisinin ve ailesinin de Trabzonspor'a gelmeyi çok istediği öğrenildi.

Paul Onuachu geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla çıktığı 28 maçta 4 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.