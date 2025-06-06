Alman basını Timo Werner yarışında karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında, bordo-mavililerin transferde daha şanslı olduğunu yazdı. Fırtına bu transferi kısa sürede bitirebilir. İşte detaylar...(TS spor haberi)

Trabzonspor'un sürpriz şekilde gündemine aldığı Timo Werner'in transfer sürecinde hareketlilik yaşanıyor. Leipzig'in, 29 yaşındaki futbolcu için 4 milyon euro'luk makul bir bonservis bedeli belirlemesi, görüşmelerin hız kazanmasını sağladı. Alman basınına göre, Werner'in transferinde şu anda en güçlü aday Trabzonspor. Bordo-mavililer, Alman futbolcuyu kadrosuna katmak adına ciddi girişimlerde bulunurken, Fenerbahçe'nin de ilgisinin sürdüğü ancak geri planda kaldığı belirtiliyor.

7 MİLYON EURO ALIYOR

Fotomaç'ın haberine göre, Werner'e ABD Major League Soccer (MLS) ekiplerinden de teklifler bulunuyor. Ancak bu aşamada Trabzonspor, oyuncuyu ikna etmede en istekli ve organize kulüp olarak öne çıkıyor. Transferdeki en büyük engel ise Werner'in Leipzig ile olan mevcut kontratından yılda yaklaşık 7 milyon euro kazanıyor olması. Ancak son dönemde performansındaki düşüş nedeniyle tecrübeli oyuncunun bu maaş beklentisinin de azaldığı ifade ediliyor. Bordo mavililerin bu transferi bitirmesi bekleniyor.

53'E SATTI 20'YE GERİ ALDI

RB Leipzig kulübü, 2020 yazında 53 milyon euro'ya Chelsea'ye sattığı Timo Werner'i 2022 yazında 20 milyon euro ödeyerek geri almıştı. Kırmızı beyazlı yönetim, son 1.5 seneyi Tottenham'da kiralık geçiren ve 1 yıllık sözleşmesi kalan Werner'in bonservis bedelini 4 milyon euro olarak belirledi.

FORVETTE OYNADI

Kariyerinin büyük bölümünde santrfor olarak görev yapan Timo Werner, son dönemde sol kanat olarak oynamaya başladı. Ocak 2024'ten bu yana formasını terlettiği Tottenham'da 41 maça çıkan Werner, 3 gol atıp 7 de asist üretti.