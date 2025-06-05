Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor, Southampton'dan bir isme daha kancayı taktı. İngiliz ekibinden Paul Onuachu ve Kamaldeen Sulemana'yı isteyen bordo-mavililer, merkez orta saha oyuncusu Joe Aribo'ya da talip oldu. İşte detaylar...

Önümüzdeki sezon zirve mücadelesi verecek bir kadro kurmak isteyen Trabzonspor, gözünü Southampton'a dikmiş durumda. Premier League'den Championship'e düşen kırmızılı beyazlılar, kadrosunda büyük bir revizyona gidecek. Fotomaç'ın haberine göre Fırtına, forvet Onuachu ve sol kanat Kamaldeen Sulemana için pazarlık yaptığı Southampton'dan Joe Aribo'yu da istedi. Nijeryalı merkez orta saha oyuncusu için Championship ekibi görüşme yapma izni verdi. Own Goal Nigeria sitesinin haberine göre; kulübü ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki yıldız, menajerinden Trabzonspor ile görüşmelere başlamasını istedi.

3 BÖLGEDE OYNAYABİLİYOR

Onuachu'nun milli takımdan da arkadaşı olan 1.83 boyundaki futbolcunun şu anda piyasa değeri 6 milyon euro. Asıl mevkisi merkez orta saha ama 10 numara ve sağ kanatta da görev yapabilmesi ile dikkat çekiyor. Karadeniz devinin kurmayları bu 3 futbolcu için paket teklifi de sunabilir. 2022 yılında Rangers'ten Southampton'a 7 milyon euro'ya giden Joe Aribo, Londra doğumlu. Geçtiğimiz sezon Southampton formasıyla Premier Lig'de 32 maça çıkıp 3 gol kaydetti. Trabzonspor, çok yönlülüğü ile dikkat çeken Aribo'nun transferini gerçekleştirerek orta sahadaki oyun kalitesini ve derinliğini artırmayı hedefliyor.