Önümüzdeki sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmak için kollarını sıvayan Trabzonspor ile ilgili hemen her gün yeni isimler gündeme geliyor. Bu sezon transfer politikasını 'Kalite' olarak belirleyen bordo mavililer, bir süredir Paul Onuachu için Southampton ile pazarlık yapıyor. İngiltere Premier League'den Championship'e düşen kırmızı beyazlılar maliyetli oyuncuları elinden çıkaracak ve kadroda büyük bir değişime gidecek. Fotomaç'ta yer alan habere göre, bu fırsatı değerlendirmek isteyen Karadeniz devinin kurmaylarının Southampton yönetiminden bir başka isme daha kanca attığı ortaya çıktı: Kamaldeen Sulemana. 23 yaşındaki sol kanadın oyun stili İbrahim Yattara'yı andırıyor.

25 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Yönetimin, Onuachu ile birlikte Ganalı için de İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu belirtildi. 13 milyon euro piyasa değeri olan 1.75 boyundaki futbolcunun kulübüyle 2027 yılına kadar da sözleşmesi var. Asıl mevkisi sol kanat olmasına karşın sağ kanatta ve forvette de görev yapabiliyor. Sulemana geçtiğimiz sezon ise oynadığı 30 maçta 2 gol 3 asistlik katkı sağlamayı başardı. 2023 yılında Fransız ekibi Rennes'ten Southampton'a tam 25 milyon euro'ya gelen ve 4+5 yıllık imza atan genç futbolcu, İngiliz ekibinde beklenen patlamayı yapamadı.

HARİKA ÇOCUK

Sulemana, Nordsjaelland'tan Fransız ekibi Rennes'e 15 milyon euro'ya (bonuslarla 20'yi bulması bekleniyor) Danimarka Ligi rekoru kırarak transfer oldu.

Yalnızca 1.5 sezon Nordsjaelland'ta oynayan Sulemana, burada çıktığı 43 maçta toplam 14 gol ve 8 asist üretti. Asıl mevkisi sol kanat olan Ganalı yıldız adayı bununla birlikte santrfor ve sağ kanatta da görev yapabiliyor.

Top hakimiyeti, hızı ve çalım yeteneği normalin çok üstünde. Sol kanatta ayağına gelen toplarda rakip kaleye doğrudan gitmekten çekinmeyen Sulemana, hızı ve çalım becerisinin yanına son vuruşlardaki etkinliğini de belli bir seviyede yukarıya çıkardığı zaman, Avrupa'nın en elit takımlarının bir numaralı yıldızı olabilecek yetenekte bir oyuncu.

Nordsjaelland'ta oynadığı dönemde antrenörü Flemming Pedersen'in "O bir kasırga. Neymar seviyesinde bir potansiyelden bahsediyoruz. Belki daha hızlı olduğu için daha da potansiyelli" dediği Ganalı yıldızın, bir sonraki transferini Avrupa'nın en elit takımlarından birine yapması hiç de sürpriz olmaz...