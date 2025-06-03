Fırtına, Wisla Krakow'un İspanyol golcüsü Angel Radoda'yı takibe aldı. Onuachu ve Romulo gibi önemli isimlerle de görüşen Trabzonspor, rekabetçi bir forvet hattı için Radoda'yı da gündeminde tutuyor. Barcelona'nın alt yapısından yetişen 28 yaşındaki İspanyol oyuncu, Polonya 1. Ligi'nde mücadele eden Wisla Krakow ile çıktığı 32 maçta 23 gol attı. Avrupa Ligi'nde de forma giydiği 4 karşılaşmada fileleri 3 kez havalandıran 1.79 boyundaki yıldızın maliyeti için bir araştırma yapıldı. Krakow ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 1.5 milyon euro olan Rodado için şu ana kadar yeni bir girişim ise yapılmadı.