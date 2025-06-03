Fırtına, Wisla Krakow'un İspanyol golcüsü Angel Radoda'yı takibe aldı. Onuachu ve Romulo gibi önemli isimlerle de görüşen Trabzonspor, rekabetçi bir forvet hattı için Radoda'yı da gündeminde tutuyor. Barcelona'nın alt yapısından yetişen 28 yaşındaki İspanyol oyuncu, Polonya 1. Ligi'nde mücadele eden Wisla Krakow ile çıktığı 32 maçta 23 gol attı. Avrupa Ligi'nde de forma giydiği 4 karşılaşmada fileleri 3 kez havalandıran 1.79 boyundaki yıldızın maliyeti için bir araştırma yapıldı. Krakow ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve piyasa değeri 1.5 milyon euro olan Rodado için şu ana kadar yeni bir girişim ise yapılmadı.
TRANSFER HABERİ - Trabzonspor'dan sürpriz forvet hamlesi! İspanyol golcü takibe alındı
Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak isteyen Trabzonspor, forvet hattını güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer, Polonya ekibi Wisla Krakow'da forma giyen İspanyol golcü Angel Rodado’yu yakın takibe aldı. İşte transferin ayrıntıları… (TS spor haberleri)
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Yayın Tarihi: 03.06.2025- 06:40