Trabzonspor Kulübü, son üç sezondur forma sırt sponsoru olarak iş birliği yaptığı WhiteBIT ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Trabzonspor Kulübü, son üç sezondur forma sırt sponsoru olarak iş birliği yaptığı WhiteBIT ile yollarını ayırdığını duyurdu. Bordo-mavili kulüp, yapılan resmi açıklamada sponsorluk süresince sağlanan destek ve katkılar için WhiteBIT'e teşekkür etti.

Kulübün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:



"Teşekkürler WhiteBIT. Son üç sezonda forma sırt sponsorluğumuz kapsamında kulübümüze değerli katkılarda bulunan WhiteBIT ile iş birliğimiz sona ermiştir. Trabzonspor Kulübü olarak, bu süreçte gösterdikleri iş birliği, destek ve güven için WhiteBIT'e teşekkür eder; gelecekteki çalışmalarında başarılar dileriz."