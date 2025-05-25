Trabzonspor, Süper Lig'in bitimine iki hafta kala ligde üçüncülük mücadelesi veren Samsunspor'u konuk edecek. Bu sezon hedeflerinden erken kopan, Avrupa kupalarına katılma şansını da kaybeden bordo mavililer, prestij için kazanmak istiyor. Sakatlar çok ancak teknik direktör Fatih Tekke'yi en çok zorlayan ise takımı motive etmek. Bu nedenle oyuncularıyla birebir görüşmelere önem veren Fatih Tekke'nin, Samsunspor maçında kazanma hırsı olan ve antrenmanlarda gayretiyle dikkat çeken oyunculara şans vermesi bekleniyor.

SAHASINDA SON 5 MAÇI KAZANDI

Fotomaç'ta yer alan habere göre Karadeniz devi, sahasında Samsunspor ile oynadığı son 5 maçı kazanan taraf oldu. En son sahasında 2002-03 sezonunda 1-0'lık mağlubiyet yaşayan bordo-mavili ekip, 2003- 04'te 2-1, 2004-05'te 3-0, 2005-06'da 2-1, 2011-12'de 4-0, geçen sezon da 2-1 galip geldi. İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaşmayı ise kırmızı-beyazlılar, 2-1 kazanmayı başarmıştı. Fırtına bugün rövanşı almak istiyor.

TRABZONSPOR - REEDER SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: TAHA, MALHEIRO, SALİH, OKAY, MUSTAFA, FOLCARELLI, OZAN, ZUBKOV, VISCA, NWAKAEME, SIKAN

Samsunspor: OKAN, DRONGELEN, BOLA,ZEKİ, SATKA, BENNASSER, NTCHAM, EMRE, SCHINDLER, HOLSE, DIMATA

TRABZONSPOR 30-13 ÖNDE

Fırtına ile Samsunspor, bugün Trabzon'da yapacakları karşılaşmayla ligde 54. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 53 lig maçında Fırtına, galibiyetlerde 30-13'lük üstünlük sağladı. 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un 95 golüne, Samsunspor 46 golle karşılık verdi.

TRABZON'DA YENİLMİYOR

Bordo mavililer, sahasında Samsunspor'a karşı bariz üstünlük sağlamış durumda. Bordo-mavililer, sahasında 26 maçın 21'inden galibiyetle ayrılmayı başardı. Konuk takım, 3 kez kazanırken 2 karşılaşmada ise taraflar yenişemedi. Trabzonspor, rakip fileleri 63 kez havalandırırken kalesinde 17 gol gördü.

Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de Samsunspor'a karşı hiç kaybetmedi. Geçen sezon Alanya'nın başında kırmızı-beyazlı ekibe karşı 2 maça çıkan Tekke, birini 3-1 kazanırken birinden de 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrıldı.

TAKIMDA 6 EKSİK

Bordo-mavili takımda Samsunspor sınavı öncesi 6 futbolcunun sakatlığı bulunuyor. Uğurcan Çakır, Savic, Hüseyin, Onuralp, Enis Destan ve Cihan Çanak'ın sakatlıkları var. Sadece Cihan Çanak'ın az da olsa karşılaşmaya yetişme durumu var.

8 OYUNCU SINIRDA

Samsunspor karşılaşması öncesi Trabzonspor'da Mendy, Vişça, Cham, Savic, Uğurcan, Zubkov, Ozan ve Nwakaeme ceza sınırında bulunuyor. Bu oyunculardan Uğurcan ve Savic'in sakatlıkları nedeniyle Samsun karşısında görev almaları beklenmiyor. Diğer isimler kart görmeleri halinde Antalya maçında forma giyemeyecekler.

Gözler Sikan'da

Ara transferde 6 milyon euro'ya alınan Sikan, Fatih Tekke döneminde fazla süre alamadı. Kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden 24 yaşındaki forvet, Tekke döneminde ligde 9 maçta 295 dakika görev yaptı. Maç başına 32 dakika sahada kaldı. Şenol Güneş'in ardından göreve başlayan teknik adam dönemindeki 4 maçta ilk 11'de forma giyen Sikan'ın bugün de ilk 11'de olması bekleniyor.

Rakip fileleri 3 kez sarstı

Sikan ligde 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Ukraynalı oyuncu, Trabzonspor'un 33. hafta sahasında Alanyaspor'u 4-3 yendiği karşılaşmada 2, Kasımpaşa ile 34. hafta deplasmanda 1-1 berabere kalınan müsabakada ise 1 gol attı. Gol attığı iki maçta da sahaya ilk 11'de çıkan bordo-mavili futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 4 maçta görev alırken gol katkısı sağlayamadı.

Ukraynalı çocuklara jest

Ukrayna'nın Sumy Bölgesi'nden gelen savaş mağduru çocukları desteklemek amacıyla 25 kişilik çocuk grubu Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde konuk edildi. Bordo mavililerin Ukraynalı futbolcuları Oleksandr Zubkov, Danylo Sikan ve Arseniy Batagov da çocuklarla bir araya geldi