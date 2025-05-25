Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Reeder Samsunspor deplasmanına konuk olacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Trabzonspor-Reeder Samsunspor maçının VAR hakemliğini Belçika Futbol Federasyonu'ndan Quentin Pirard üstlenecek. Pirard'a AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek.
Trabzonspor-Reeder Samsunspor maçının VAR'ı belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Trabzonspor-Reeder Samsunspor maçının VAR hakemi açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 25.05.2025- 12:09