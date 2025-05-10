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Tekke: Bu senenin en değerli maçı... Tekke: Bu senenin en değerli maçı... 18:39
Buruk'tan rehavet açıklaması! Buruk'tan rehavet açıklaması! 18:33
Derbinin ilk 11'leri açıklandı! Derbinin ilk 11'leri açıklandı! 17:28
Buruk'tan uyarı! Trabzonspor maçı... Buruk'tan uyarı! Trabzonspor maçı... 16:13
Beşiktaş'tan Gedson Fernandes hamlesi! Benfica... Beşiktaş'tan Gedson Fernandes hamlesi! Benfica... 15:04
Adalı'dan Fenerbahçe maçına davet! Adalı'dan Fenerbahçe maçına davet! 13:53
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Derbinin VAR hakemi açıklandı! Derbinin VAR hakemi açıklandı! 11:55
Galatasaray'ın gözü Inter'in yıldızında! Galatasaray'ın gözü Inter'in yıldızında! 11:14
Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi! Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi! 10:42
Ahmet Çakar: Piyangodan çıkan... Ahmet Çakar: Piyangodan çıkan... 09:47
Buruk'tan Devler Ligi kalecisi talebi! Buruk'tan Devler Ligi kalecisi talebi! 09:26
"Fatura sahipleri kulübedeydi" "Fatura sahipleri kulübedeydi" 08:44