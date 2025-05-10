Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesinde bordo-mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İşte Fatih Tekke'nin maç öncesi değerlendirmeleri...

"ROTASYONLARIMIZ VAR"

"Bizim her maçımız zor oluyor. Özellikle kupa finali öncesi böyle zor bir maçta yapmam gereken bence kupa finaline herkesin beklediği bir 11'le çıkabilmek olasılığını yükseltmek idi. Bugün rotasyonlarımız var."

"AVRUPA'YA GİTME ŞANSIMIZ VAR"

"İyi hazırlandık. Neticesinde evimizde oynuyoruz. Rakibimiz geçen seneden bu yana 3 kez yenilmiş bir takım, Türkiye Ligi'nin üstünde bir kadro. Biz de puansal olarak, dönem dönem istediğimiz oyunlar oynadık. Top rakipteyken daha iyi oynayabileceğini düşüneceğimiz bir takım; 60'a kadar istediğimiz gibi giderse yedek kulübesinde bekleyen oyuncularımı oynatmak istiyorum. Avrupa'ya gitme şansımız var. Çok zor bir dönemden geçen Trabzonspor, normalleşmeyi sağladı çok şükür. Final maçını kazanır isek büyük iş görmüş olacağız. Transferlerimizde de önemli etken olacak."

"HER MAÇ HER OYUNCU İÇİN FIRSAT"

"Rotasyon dedim ama ben kendi oyuncularımla oynuyorum. Her maç her oyuncu için fırsat. Kafamda ikinci maç için bazı şeyler var. Umarım bugün moral olacak şeyler olur. Bu çok önemli."