Yeni sezon için transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor'da ciddi hareketlilik var. 6 bölgeye takviye yapmayı planlayan bordo mavililer ile ilgili gündeme birçok isim geliyor. Bunlardan birisi de orta saha ve bu bölgeye takıma liderlik yapabilecek, üst seviye oyuncu alınması düşünülüyor. Ayrıca forvet, sol kanat ve stoper bölgelerine de mutlaka takviye olacak. Orta saha transferinde ise gündeme gelen isim yabancı değil: Davy Klaassen. Kış transferinde de Trabzonspor'un istediği Klaassen'in Ajax ile kontratı sezon sonu bitiyor.

AJAX TEKLİF YAPMAYACAK

Fotomaç'ın haberine göre; Hollanda devi, 32 yaşındaki yıldıza yeni kontrat teklif etmeyi düşünmüyor. Klaassen ise son ana kadar kulübünün sözleşme önerisini bekleyecek. Yakın çevresinden alınan bilgiye göre; tecrübeli futbolcu Ajax'ta kalmazsa Türkiye opsiyonunu ciddi şekilde değerlendirmeye alacak. Bordo-mavili yönetim, Davy Klaassen'in menajeriyle yakın temasta ve gelişmeleri takip ediyor. Şu anda market değeri 4 milyon euro olan başarılı futbolcunun sözleşmesi haziran ayında sona eriyor. Bu transferdeki gelişmelerin son derece olumlu olduğu dile getiriliyor.

27 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ!

Ajax altyapısında yetişen Klaassen, istikrarlı ve üst düzey performansı sonrası 2017'de 27 milyon euro bonservis kazandırarak Everton'a gitmişti. 1 sene sonra Everton'dan 13.5 milyon euro karşılığında Werder Bremen'e transfer olan Hollandalı orta saha, 2020'de 11.7 milyon euro bonservisle Ajax'a döndü. 3 sene yeniden Ajax'ta oynadıktan sonra 1 yıllığına İnter macerasına yelken açan 1.79 boyundaki yıldız, geçtiğimiz yaz tekrar Ajax'a katılmış ve 1 yıllık kontrat imzalamıştı.

BROWNHILL İÇİN FIRSAT KOLLANIYOR

Karadeniz devinin orta adaylarından birisi de Josh Brownhill. Burnley ile sözleşmesi haziranda bitecek olan 29 yaşındaki merkez orta saha ile de temaslar sürüyor. Bu sezon İngiltere Championship'te 41 maça çıkan İngiliz yıldız, bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen 15 gol ve 6 asistlik olağanüstü bir performans sergileyen 1.79 boyundaki yıldızın talibi çok. Market değeri 13 milyon euro olan Brownhill için de fırsat kollanıyor. Brownhill, liderlik özelliğiyle biliniyor. Merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve 10 numarada da oynayabiliyor.