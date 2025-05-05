Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında İstanbul'da dikkatleri üzerine çekecek bir mücadele sahne alacak. Kasımpaşa, son haftaların formda ekibi Trabzonspor’u konuk edecek. Avrupa kupaları yolunda kritik puanlar peşinde olan her iki ekip de sahadan avantajlı ayrılmak istiyor. Trabzonspor cephesi, teknik direktör Fatih Tekke önderliğinde yeniden doğdu. Bordo-mavililer, üst üste 3 maçtan galibiyetle ayrılarak hem özgüven kazandı hem de puan cetvelinde 7. sıraya yükseldi. 45 puanla Avrupa hedefini canlı tutan Karadeniz temsilcisi, Kasımpaşa deplasmanında seriyi 4 maça çıkarmak için sahaya çıkacak. Ancak takımda bazı önemli eksikler göze çarpıyor. Zubkov ve Banza gibi kilit oyuncuların performansı, maçın kaderi açısından belirleyici olabilir. Ev sahibi Kasımpaşa ise, Burak Yılmaz’ın liderliğinde ligin dirençli ekiplerinden biri haline geldi. Son 5 maçta sadece 1 yenilgi alan lacivert-beyazlılar, özellikle iç sahada rakiplerine zor anlar yaşatıyor. Peki, Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa-Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası, İstanbul'da nefesleri kesecek bir karşılaşmaya sahne olacak. Kasımpaşa, son dönemde form grafiğini yukarı taşıyan Trabzonspor'u konuk edecek. Ligde ve Türkiye Kupası'nda son dört maçını kazanan bordo-mavililer, bu başarılı seriyi Kasımpaşa deplasmanında da sürdürmek istiyor. Teknik direktör Fatih Tekke ile birlikte yeniden ritim bulan Trabzonspor, 45 puanla 7. sırada yer alıyor. Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda artık her puan altın değerinde. Karadeniz temsilcisi, sezonun son düzlüğüne girilmişken puan kaybına tahammül etmek istemiyor. Ancak takımda önemli eksikler dikkat çekiyor. Banza ve Zubkov'un performansı, özellikle hücumda bordo-mavililerin en büyük kozu olacak. Öte yandan, Kasımpaşa cephesi de karşılaşmaya moralli çıkıyor. Genç teknik adam Burak Yılmaz ile birlikte etkileyici bir futbol ortaya koyan lacivert-beyazlılar, son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çekti. 42 puanla 11. sırada yer alan İstanbul ekibi, sahasında oynayacağı bu kritik mücadelede puan ya da puanlar alarak orta sıralardaki yerini daha da sağlamlaştırmak istiyor. Peki, Kasımpaşa-Trabzonspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Kasımpaşa: Andreas, Jhon, Kamil, Yasin, Kevin, Cafu, Fall, Haris, Aytaç, Morta, Nuno.

Trabzonspor: Taha, Mustafa, Okay, Batagov, Arif, Lundstram, Ozan, Zubkov, Sikan, Nwakaeme, Banza.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Trabzonspor maçı 5 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

KASIMPAŞA-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak Kasımpaşa-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ZUBKOV İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Devre arası transfer döneminde Trabzonspor'a katılan ve kısa süre içerisinde performansıyla büyük beğeni toplayan Oleksandr Zubkov istatistikleri ile katkı sağlamayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta Alanyaspor karşısında 1 gol ve 1 asist yaparak 3 puanın mimarlarından biri olan 28 yaşındaki futbolcunun Kasımpaşa maçında da ilk 11'de başlaması bekleniyor. Kritik maçta nasıl mücadele edeceği heyecanla beklenen Oleksandr Zubkov, Trabzonspor formasıyla 14 maçta süre bulurken, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.

İKİ TAKIM ARASINDA 32. RANDEVU

Bu maçla beraber Trabzonspor ve Kasımpasa, 32. kez karsılaşacak. Iki takım arasında ligde oynanan 31 maçın 14'ünü Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 8 kez mağlup ederken, 9 kez de beraberlik yasandı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-08'de baslayan rekabette rakip fileleri 56 kez havalandırırken, Kasımpaşa 41 gol attı. Ligin ilk yarısında Papara Park'ta oynanan karsılaşma 2-2 eşitlikle tamamlandı.

TRABZONSPOR HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Karadeniz devi, bu sezon Süper Lig'de ilk kez 4 maç üst üste kazanmak istiyor. Ligde son 3 maçını kazanan bordo-mavililer en son 2021-2022 sezonunda 8 maçlık galibiyet serisi elde etti. Bu sezon ligde 3 maçlık galibiyet serisi ve ilk deplasman galibiyeti Fatih Tekke ile geldi.

BANZA TARİHE GEÇMEYE HAZIRLANIYOR

Fırtına'nın Kasımpasa karsısındaki en önemli gol ayakları kuskusuz Simon Banza ve Oleksandr Zubkov olacak. Bu sezon bordo-mavili formayla 19 gole imza atan Banza, bir gol daha atması halinde Trabzonspor tarihinde bir sezonda 20 gole ulasan üçüncü yabancı futbolcu olarak adını yazdıracak. Bu hedefle Kasımpaşa karsısına çıkmaya hazırlanan golcü oyuncu, önemli bir basarıya daha imza atmak istiyor.

İKİ KRAL KARŞI KARŞIYA

Kasımpaşa-Trabzonspor maçında, bordo- mavili formayla gol krallığı yasamış iki eski yıldız, Fatih Tekke ve Burak Yılmaz karsı karsıya gelecek. Daha önce Alanyaspor'un basındaki Tekke, Yılmaz'ın çalıstırdığı Kayserispor'u 1-0 mağlup etmişti. Fatih Tekke simdi ise Trabzonspor'un basında benzer bir başarıyı tekrarlamayı hedefliyor. Sahadaki oyuncular kadar, kulübedeki bu taktik rekabet de ilgi çekiyor.

MAÇIN HAKEMİ HALİL UMUT MELER OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa-Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Meler oldu. Meler'in yardımcılıklarını Murat Temel ve Ali Can Alp yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Tolga Güldibi üstlenecek.

Kasımpaşa-Trabzonspor maçının VAR hakemi Portekizli Fabio Melo oldu. AVAR'da ise Ömer Faruk Turtay görev yapacak.

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