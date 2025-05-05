Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından bordo mavililerde John Lundstram açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok zor bir maçtı. Bunun bilincindeydik. Bu ligdeki her deplasman zor. Yeni hocamızla bir gelişim süreci içerisindeyiz. Bu sene en iyi mücadelemizi gösterip önümüzdeki sene şampiyonluk mücadelesi verebileceğimizi göstermeliyiz."

GALATASARAY MAÇLARI!

"Arka arkaya önemli maçlar oynayacağız. Türkiye Kupası finalini heyecanla bekliyorum çünkü Türkiye'de oynayacağım ilk final olacak."