Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından bordo mavililerde Danylo Sikan açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Deplasman maçları kolay olmuyor. İkinci yarıda daha iyi oynadık. İkinci golü bulabilirdik. Belki de atmış olabiliriz, bilmiyorum. Her maçı kazanmak ve taraftarımıza galibiyet armağan etmek istiyoruz ama bugün maalesef istediğimiz gibi olmadı."

"Oyundan çıkmam, taktiksel bir değişiklikti. İlk yarıda sarı kart gördüğüm için taktiksel bir değişiklikti."