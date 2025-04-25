Trabzonspor U19, UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Salzburg U19'u 2-1 mağlup etti.
Bordo-mavili gençlere galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Yiğit Kemal Turan ve 89. dakikada Boran Başkan kaydetti. Salzburg U19'un tek golü ise 85. dakikada John Mellberg'den geldi.
Salzburg U19'da Oliver Lukic, karşılaşmanın 39. dakikasında takımının kazandığı penaltıdan faydalanamadı.
Bu karşılaşmayla birlikte Trabzonspor U19 takımı UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükseldi. Bordo-mavili ekibin finaldeki rakibi AZ U19 ile Barcelona U19 arasında bugün TSİ 19.00'da oynanacak olan ikinci yarı final maçının galibi olacak.
UEFA Gençlik Ligi'nde final maçı 28 Nisan Pazartesi günü TSİ 19.00'da oynanacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOOOOLLL!! YİĞİT KEMAL TURAN!! BU NASIL BİR VURUŞ! MÜKEMMEL BİR GOL!! 🔥 pic.twitter.com/3a4wNf7sKU— TRT Spor (@trtspor) April 25, 2025
Mellberg karambolde kalan topu ağlara gönderdi ve Salzburg beraberliği yakaladı. pic.twitter.com/nehRGxTOMJ— TRT Spor (@trtspor) April 25, 2025
GOOOOOLLL!! BORAN BAŞKAN!! İNANILMAZ BİR GOL DAHA! YENİDEN ÖNDEYİZ! 🚀 pic.twitter.com/zjrmvO4rmQ— TRT Spor (@trtspor) April 25, 2025