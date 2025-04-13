TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Karadeniz'in iki köklü temsilcisi, Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, nefesleri kesecek bir mücadelede kozlarını paylaşacak. Fenerbahçe karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetin yaralarını sarmak isteyen bordo-mavililer, taraftarı önünde galibiyetle moral bulmayı hedefliyor. Sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik çizen Trabzonspor, 28 maçta topladığı 36 puanla 12. sırada yer alıyor. Fatih Tekke yönetiminde ligde üst sıralara tırmanmak isteyen Karadeniz ekibi, bu kritik karşılaşmada mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak. Hangi oyuncuların ilk 11'de yer alacağı ise merakla bekleniyor. Öte yandan, Çaykur Rizespor cephesinde de işler yolunda gitmiyor. 34 puanla 14. sıraya kadar gerileyen yeşil-mavililer, kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor. Teknik direktör İlhan Palut, takımını bu zorlu deplasmana hazırlarken, hedef galibiyetle çıkışa geçmek. Peki, Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, Karadeniz'in iki ezeli temsilcisini bir araya getiriyor. Trabzonspor evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Fenerbahçe deplasmanında aldığı 4-1'lik yenilgiyi unutturmak isteyen bordo-mavililer, taraftarının önünde hata yapma lüksü olmadığının farkında. Fatih Tekke yönetiminde Karadeniz derbisine odaklanan Trabzonspor, son iki haftada yaşadığı puan kayıplarının ardından moral tazelemek ve sıralamada yeniden yukarı tırmanmak istiyor. Son haftalarda düşüşe geçen ve 14. sıraya kadar gerileyen Çaykur Rizespor, bu zorlu deplasmandan üst sıralara çıkışın sinyalini vermek istiyor. Peki, Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

TRABZONSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-RİZESPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Visca, Dragus, Zubkov, Banza

Çaykur Rizespor: Tarık, Alikulov, Samet, Mocsi, Hojer, Taha, Varesanovic, Olawoyin, Abdülkadir, Ali Sowe, Akintola

TRABZONSPOR'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Karadeniz derbisi öncesi hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, zorlu maçta hata yapmak istemiyor. Beklenmedik puan kayıplarının ardından 36 puanla 12. sırada yer alan bordo-mavililer, Rizespor'u mağlup edip üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Fatih Tekke yönetiminde mücadeleye hazırlanan Fırtına, iç saha avantajını kullanmayı ve hücum yollarında etkili olmayı amaçlıyor.

FIRTINA'DA 5 İSİM SINIRDA

Trabzonspor'da bugün Çaykur Rize maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Rize sınavında Malheiro, Uğurcan, Ozan, Savic, Vişça kart görmeleri halinde Adana Demirspor karşılaşmasında görev yapamayacaklar.

KARADENİZ DERBİSİNDE 47. RANDEVU

Trabzonspor ile Çaykur Rize bugün ligde 46. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 45 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-9 üstünlüğü var. 9 karşılaşmada ise berabere bitti. Bu periyotta Fırtına 90, Rizespor 43 gol attı.

FATİH TEKKE'DEN İLHAN PALUT'A ÜSTÜNLÜK

Teknik direktörlük kariyerinde Rize'ye karşı 3 kez sahaya çıkan Fatih Tekke, bu maçların 2'ni kazanırken, 1 de beraberlik aldı. Trabzonspor'un başında ilk Karadeniz derbisine çıkacak olan 47 yaşındaki hoca, seriyi sürdürmek istiyor.

Fatih Tekke, Çaykur Rize'nin hocası İlhan Palut'a karşı da üstün. İki teknik adam arasında Süper Lig, 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 5 maçta Fatih Tekke 3 galibiyet alırken, 2 kez ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

İki takım arasında oynanan son dönemdeki maçlarda Çaykur Rizespor, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Yeşil-mavili takım, 2021-22 sezonunda sahasında 3-2, 2023-24'te deplasmanda 3-2, evinde 1-0 ve bu sezon da Rize'de 3-1 galip geldi.

SON MAÇI TRABZONSPOR FARKLI KAZANDI

Trabzonspor, son dönemde sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Rize karşısında galip gelmeyi başardı. İki takım arasında bu sezon Papara Park'ta oynan mücadeleyi bordo mavililer, 5-2 kazanarak grubu lider bitirip yarı finale yükselmişti.

TRABZONSPOR-RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Rizespor maçının hakemi Çağdaş Altay oldu. Altay'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Suat Güz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Mehmet Ali Özer üstlenecek.