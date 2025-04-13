Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Karadeniz derbisinde galip gelmek isteyen bordo mavililer yeni seri yakalama peşinde. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Çaykur Rizespor ise zorlu deplasmandan puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Trabzonspor - Çaykur Rizespor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, Karadeniz'in iki ezeli temsilcisini bir araya getiriyor. Trabzonspor evinde Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Fenerbahçe deplasmanında aldığı 4-1'lik yenilgiyi unutturmak isteyen bordo-mavililer, taraftarının önünde kazanmak için sahaya çıkıyor.

Alt sıralardan kurtulmak isteyen Çaykur Rizespor ise zorlu deplasmandan puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

TRABZONSPOR-RİZESPOR 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Savic, Batagov, Mustafa, Malheiro, Jabol, Ozan, Draguş, Zubkov, Nwakaeme, Banza.

Çaykur Rizespor: Grbic, Taha, Samet, Hojer, Alikulov, Mocsi, Berkay, Olawoyin, Zeqiri, Akintola, Sowe.

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FIRTINA'DA 5 İSİM SINIRDA

Trabzonspor'da bugün Çaykur Rize maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Rize sınavında Malheiro, Uğurcan, Ozan, Savic, Vişça kart görmeleri halinde Adana Demirspor karşılaşmasında görev yapamayacaklar.

KARADENİZ DERBİSİNDE 47. RANDEVU

Trabzonspor ile Çaykur Rize bugün ligde 46. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 45 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-9 üstünlüğü var. 9 karşılaşmada ise berabere bitti. Bu periyotta Fırtına 90, Rizespor 43 gol attı.

FATİH TEKKE'DEN İLHAN PALUT'A ÜSTÜNLÜK

Teknik direktörlük kariyerinde Rize'ye karşı 3 kez sahaya çıkan Fatih Tekke, bu maçların 2'ni kazanırken, 1 de beraberlik aldı. Trabzonspor'un başında ilk Karadeniz derbisine çıkacak olan 47 yaşındaki hoca, seriyi sürdürmek istiyor.

Fatih Tekke, Çaykur Rize'nin hocası İlhan Palut'a karşı da üstün. İki teknik adam arasında Süper Lig, 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan 5 maçta Fatih Tekke 3 galibiyet alırken, 2 kez ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

ÇAYKUR RİZESPOR'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

İki takım arasında oynanan son dönemdeki maçlarda Çaykur Rizespor, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Yeşil-mavili takım, 2021-22 sezonunda sahasında 3-2, 2023-24'te deplasmanda 3-2, evinde 1-0 ve bu sezon da Rize'de 3-1 galip geldi.

SON MAÇI TRABZONSPOR FARKLI KAZANDI

Trabzonspor, son dönemde sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Rize karşısında galip gelmeyi başardı. İki takım arasında bu sezon Papara Park'ta oynan mücadeleyi bordo mavililer, 5-2 kazanarak grubu lider bitirip yarı finale yükselmişti.

TRABZONSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçı 13 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başladı. beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.