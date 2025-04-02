Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçında Inter'i yenerek yarı finale yükseldi. Mücadelenin ardından ise flaş bir gelişme yaşandı. Bordo mavili taraftarlar, U19 Milli Takımını çalıştıran Sabri Sarıoğlu'nun tebrik paylaşımına tepki gösterdi. Öte yandan TFF de Sarıoğlu'nun görevine son verme kararı aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde İtalyan ekibi Inter ile karşılaşmıştı. Bordo-mavililer Papara Park'ta oynanan mücadeleyi 1-0 kazanarak adını yarı finale yazmayı başardı.

3 İTALYAN EKİBİNİ ELEDİ

Juventus ve Atalanta'nın ardından Inter'i de eleyen Fırtına, tarihi bir başarı elde etti. Öte yandan bu sonucun ardından dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

SABRİ SARIOĞLU'NA KADRO TEPKİSİ

U19 Milli Takım Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası elit tur maçları için çağırdığı aday kadrodaki oyuncu tercihleri nedeniyle eleştirilmişti.

Sabri Sarıoğlu'na en büyük tepki ise Trabzonspor ve Beşiktaş cephesinden geldi.

MİLLİ TAKIMA 3 FUTBOLCU ALDI

40 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor U19 Takımı'ndan milli takım aday kadrosuna 4 futbolcu çağırdı. Çağrılan isimlerden kaleci Onuralp Çevikkan da sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı. Sarıoğlu ayrıca, Türk futbolu için de büyük önem taşıyan bu mücadeleyi tribünden canlı izlemeyi tercih etmedi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Sarıoğlu, bordo mavili takımın Inter zaferinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trabzonspor'u tebrik etti.

ELEŞTİRİ YAĞMURU

Sabri Sarıoğlu'nun bu paylaşımı bordo-mavili taraftarların tepkisini çekti. U19 Milli Takım teknik direktörünün böyle önemli bir maçı yerinden izlemeye gitmemesi ve maçın ardından formalite icabı yaptığı tebrik paylaşımı bordo mavili taraftarlarını adeta çileden çıkardı.

TFF'DEN SARIOĞLU İÇİN KARAR!

Sabah'ın haberine göre TFF, Sabri Sarıoğlu'nun görevine son verme kararı aldı. Türkiye U19 Milli Takım Sorumlusu Sabri Sarıoğlu'nun görevden alınacağı öğrenildi. U19 Milli Takımı için teknik adam arayışları başladı.